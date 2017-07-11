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Malatya Haber -

Serinlemek İçin Girdiği Gölette Boğuldu

Serinlemek İçin Girdiği Gölette Boğuldu
  • 11.07.2017
  • 13

Arapgir Göleti’ne serinlemek amacıyla giren 30 yaşındaki kişi, boğularak hayatını kaybetti.

Olay,  saat 19.30 sularında Arapgir ilçe merkezine yakın mevkideki Arapgir Göleti’nde meydana geldi. İddiaya göre; serinlemek amacıyla gölete giren Yunus Emre  Muratoğlu (30), suda kaybolunca arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 acil ambulansı  ve Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekibi gönderildi.

İtfaye su altı kurtarma ekibinin çalışması sonucunda Yunus Emre Muratoğlu’nun cansız bedeni bulunarak sudan çıkartıldı ve Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. ARİF ASLANTEPE dedi ki:
    13 Temmuz 2017, 14:36

    RABBİM RAHMET EYLESİN.
    BİZ DÜNYADA SANA ŞAHİTLİK ETTİK..
    RABBİMDE AHİRETİNİ GÜZELLEŞTİRSİN İNŞALLAH.
    AİLESİNE,ARKADAŞLARINA SABIRLAR DİLİYORUM

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  2. mikail dedi ki:
    13 Temmuz 2017, 00:11

    Rabbim rahmet etsin. Mekanı cennet olsun inşallah

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  3. Ramazan dedi ki:
    12 Temmuz 2017, 14:54

    RABBİM rahmet eylesin…Mekanı cennet olsun inşallah

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  4. Muhammed Esat dedi ki:
    12 Temmuz 2017, 14:29

    Allah rahmet eylesin. mekanın cennet olsun Yunus abim

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  5. acizzz dedi ki:
    12 Temmuz 2017, 11:34

    Allahın dinine ve kuranına hizmet ile geçmiş yıllar ve daha genç yaşta hizmetini tamamlayıp ücret almaya giden mübarek insan

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  6. Celaleddin yaren dedi ki:
    12 Temmuz 2017, 11:31

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah Aziz mübarek kardeşim

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  7. Adem dedi ki:
    12 Temmuz 2017, 11:30

    Rabbim şehadetini kabul etsin yunus abim..Amin.

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  8. mesut dedi ki:
    12 Temmuz 2017, 10:13

    Allah mekanını cennet peygamberimiz s.a. v” e komşu eylesin

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  9. muhammed ali dedi ki:
    12 Temmuz 2017, 09:41

    Rabbim makamını ali eylesin geride kalanlara sabrı cemil versin..

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  10. Talebe si dedi ki:
    12 Temmuz 2017, 05:03

    Rabbim şehadetini kabul etsin yunus abim .

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  11. HÜŞYAR dedi ki:
    12 Temmuz 2017, 01:10

    Ebedî vuslatın aşkıyla geçer her ânım

    Dest-i kudretle yapılmış kaledir imanım

    Bu mukaddes emelimden ne kadar dilşâdım

    Görmek ister beni Cennet’te şehid ecdadım

    Ruhum oldukça müebbed, ebedîdir ömrüm

    En büyük vuslata, Allah’a çıkan yoldur ölüm.

    aziz ağabey GARK(boğularak) ile vefat eden inşallah manevi şehittir..Rabbim seni şüheda kervanına dahil etsin ve mekanını CENNET EYLESİN AMİN…..AMİN….AMİN….

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  12. Furkan dedi ki:
    12 Temmuz 2017, 00:43

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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  13. Fakir dedi ki:
    12 Temmuz 2017, 00:25

    Rabbim mekanını cennet eylesin yunus abim

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