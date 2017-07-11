Serinlemek İçin Girdiği Gölette Boğuldu
Arapgir Göleti’ne serinlemek amacıyla giren 30 yaşındaki kişi, boğularak hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.30 sularında Arapgir ilçe merkezine yakın mevkideki Arapgir Göleti’nde meydana geldi. İddiaya göre; serinlemek amacıyla gölete giren Yunus Emre Muratoğlu (30), suda kaybolunca arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 acil ambulansı ve Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekibi gönderildi.
İtfaye su altı kurtarma ekibinin çalışması sonucunda Yunus Emre Muratoğlu’nun cansız bedeni bulunarak sudan çıkartıldı ve Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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RABBİM RAHMET EYLESİN.
BİZ DÜNYADA SANA ŞAHİTLİK ETTİK..
RABBİMDE AHİRETİNİ GÜZELLEŞTİRSİN İNŞALLAH.
AİLESİNE,ARKADAŞLARINA SABIRLAR DİLİYORUM
Rabbim rahmet etsin. Mekanı cennet olsun inşallah
RABBİM rahmet eylesin…Mekanı cennet olsun inşallah
Allah rahmet eylesin. mekanın cennet olsun Yunus abim
Allahın dinine ve kuranına hizmet ile geçmiş yıllar ve daha genç yaşta hizmetini tamamlayıp ücret almaya giden mübarek insan
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah Aziz mübarek kardeşim
Rabbim şehadetini kabul etsin yunus abim..Amin.
Allah mekanını cennet peygamberimiz s.a. v” e komşu eylesin
Rabbim makamını ali eylesin geride kalanlara sabrı cemil versin..
Rabbim şehadetini kabul etsin yunus abim .
Ebedî vuslatın aşkıyla geçer her ânım
Dest-i kudretle yapılmış kaledir imanım
Bu mukaddes emelimden ne kadar dilşâdım
Görmek ister beni Cennet’te şehid ecdadım
Ruhum oldukça müebbed, ebedîdir ömrüm
En büyük vuslata, Allah’a çıkan yoldur ölüm.
aziz ağabey GARK(boğularak) ile vefat eden inşallah manevi şehittir..Rabbim seni şüheda kervanına dahil etsin ve mekanını CENNET EYLESİN AMİN…..AMİN….AMİN….
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Rabbim mekanını cennet eylesin yunus abim