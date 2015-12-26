Sertan’a 40 Dikiş!..

Malatyaspor’un geçtiğimiz Pazar günü Diyarbakırspor’la oynadığı karşılaşmanın 2. yarısında oyuna giren ve 73. dakikada rakip takım kalecisinin kontrolsuz topa çıkışı sırasında, başının kulak bölgesinden ciddi şekilde yaralanan Sertan’ın Çaykur Rize maçında takımda yeralamayacağı belirtildi. Yönetici Ali Cengiz, Sertan’ın yarasına 40 dikiş atıldığını ve dikişlerin önümüzdeki hafta başında alınacağını bildirdi.

Geçtiğimiz Pazar günkü karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna Bilal’in yerine dahil olan Sertan, 73. dakikada gelişen bir atak sırasında, Diyarbakırspor’un kalecisi Özcan’ın kulak bölgesine isabet eden ayak darbesiyle bir anda kanlar içerisinde kalmıştı. Malatyaspor, bu sakatlık nedeniyle, “taktik” değişiklik yerine “zorunlu” değişiklik yapmak zorunda kalmış, Sertan’ın yerine Masek oyuna dahil edilmişti.

Malatyaspor’a ara transferde gelen Sertan ise, hemen hastaneye kaldırılmış ve müdahale edilmişti. Sertan’ın, başından aldığı darbeye karşın daha büyük bir sağlık sorunuyla karşılaşmaması olayın sevindiren tek boyutu oldu.

Bu arada, aynı akşam bu pozisyonu Lig TV’de yorumlayan Erman Toroğlu’nun, Sertan’a bu şekilde müdahale edip ciddi yaralanmasına neden olan kaleci Özcan’ı cezalandırmaması nedeniyle, hakem Cem Papila’ya, ağır eleştirilerde bulunduğu belirtildi. Toroğlu’nun, pozisyon ofsayt olsa dahi, kontrolsuz bir şekilde “ciddi yaralanmaya” neden olan kalecinin, kırmızı kartla oyun dışı edilmesi gerekirken, cezasız kalmasına tepki gösterdiği ifade edildi.