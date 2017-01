Sertifika Alıp İşyerlerini Açtılar

Battalgazi Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Kursu’nda girişimcilik sertifikası alan onlarca girişimci hem işlerini kuruyor, hem de istihdam oluşturuyor.

Battalgazi Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Kursu’nu başarı ile tamamlayan girişimciler, KOSGEB desteklerinden yararlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda 10’larca girişimci, hem iş kurmayı başardı, hem de istihdam oluşturdular. Malatya’da girişimcilerin yüzde 7’sinin hayallerini gerçekleştirmesi, gelecek adına umut, yeni girişimciler açısından da cesaret oluşturuyor. Kendi işini kuran Suat Kapal isimli genç girişimci, “26 yaşındayım. Türkçe öğretmeniyim. Atanamadığımdan dolayı ticaretle uğraşmak istedim. Başbakanlığın desteklediği KOSGEB’in verdiği hibeden faydalanmak istedim. Battalgazi Belediyesi’nin açtığı girişimcilik kursuna giderek belgemi aldım. Teras Simit Cafe adıyla simit ve poğaça hizmeti vermeye başladım. Bu imkanı bize veren devletimize ve Battalgazi Belediyemize teşekkür ederim” derken, Selçuk Köksal ise, genç girişimcilerden bir an önce işlerini kurmalarını istedi.

Girişimcilerden Orhan Topuz’da, verilen desteklerden faydalandığını belirterek, “2014 yılının 3. ayında girişimcilik belgesini aldım. Dükkanımı açmak için makine ve bazı teçhizatlar için desteklerden faydalandım. Bu konuda öncelikle Battalgazi Belediye Başkanım sayın Selahattin Gürkan başkanıma teşekkür ederim. KOSGEB girişimcilik belgesini aldıktan sonra hedeflerimize iş yerini açarak başladık. Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Piyasaya 3-5 müşteri ile giriş yaptık. Şu an sayılı müteahhitlerle çalışıyoruz. Yeni hedefimiz 1 milyon liralık iş yapmak. Şu an yanımda işçi çalıştırmaya başladım. 6 SSK’lı işçi çalıştırıyorum. KOSGEB’in bu faaliyetlerinden faydalanmak isteyen arkadaşlara buradan sesleniyorum. Bu destekleri kesinlikle kulak ardına atmasınlar. İş kurmak isteyen ve hedefi olan arkadaşlara KOSGEB’in bu imkanlarından faydalanmaları çağrısında bulunuyorum. Bu arada yetkililerimize 1. Organize Sanayi bölgesinde KOSGEB’in desteklediği yerler oluyor. Onlardan faydalanmak istiyoruz. Şu an 3 aile şirketi olarak yeni yatırım yapmaya hazırız. Daha da büyümek için yeni desteklere ihtiyacımız bulunduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Yanımda çalışan 6 kişiyi 60 kişiye çıkaracağımı düşünüyorum” dedi.

KOSGEB desteklerinden yararlanan Ali Murat Engin ise, “22 yaşındayım. Battalgazi-KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen eğitimlerden faydalandım. O eğitim sonunda girişimcilik sertifikası aldım. Hazırladığımız projeyle ve girişimcilik sertifikasıyla bu işyerini açtık. 2015 yılında 50 bin liralık hibeden yararlandım. Bundan sonraki hedefim piyasaya daha güçlü girebilmek. Daha büyük işler başarmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Buradan KOSGEB’in bu imkanlarından faydalanmaya çalışan arkadaşlara korkmadan bir an önce işinize başlayın. Devletin verdiği destekle beraber bu işleri başarabileceğinize inanıyorum. Bu kursları düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kendi işi kuran ve iş yerini daha da büyüteceğini belirten Burhan Topuz’da, “Battalgazi Belediyesi’nin KOSGEB ile yürüttüğü girişimcilik kurslarına gittim. Birkaç günlük kurstan sonra girişimcilik belgesini aldım. Yaptığımız projeden sonra devletin hibe programlarından faydalandım. İş yerimi açtım. Şükürler olsun artık işveren olarak çalışıyorum. Devletimizin verdiği bu destekten herkesin yararlanmasını isterim” diye konuştu.

Bayan girişimcilerden Gülistan Gülbahar ise, “Bu işe bir yıl önce başladım. KOSGEB’in imkanlarını daha önce duymuştum. Çokta faydalı olduğunu söylemişti arkadaşlarım. Bende başvuruda bulundum. İyi ki başvurmuşum. Çok iyi geldi. Daha önce ev hanımıydım. KOSGEB’in imkanlarından faydalandıktan sonra şu an kendi işimin patronu oldum” dedi.

Kendi işyerini kurduktan sonra işyerinde 14 personel çalıştırdığını belirten Eyüp Tosun, “1997 doğumluyum. Malatya merkezde yaşıyorum. KOSGEB’in Hibe programına katıldım. KOSGEB’in Battalgazi Belediyesi ile birlikte ortaklaşa sunduğu eğitim programını aldım. Ardından girişimcilik sertifikasını aldım. Bu belgeden sonra bu işyerini açmaya karar verdim. Hibe programlarından faydalandım. Yanımda şu an 14 personel çalışıyor. Malatya da isim yapmak hedefindeyiz. Kendime ve ekibime güveniyorum. Göstergeler geleceğimizin parlak olduğunu gösteriyor. Şu anda işlerimiz gayet iyi gidiyor. Bu yılki hedeflerimize ulaştık çok şükür. Malatya Battalgazi Belediyesi’ne teşekkürlerimi arz ediyorum” şeklinde konuştu.

Desteklerden faydalanılması gerektiğini belirten Münir Bozkuş ise, “Battalgazi Belediyesi’ndeki girişimcilik kursunu bitirdik. Özellikle Battalgazi Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Bu kursların bize çok büyük katkısı oldu. Bizleri yönlendirdiler, devletin imkanlarından bizleri haberdar ettiler. Bizlerde girişimcilik belgesini aldıktan sonra işlerimizi daha da büyütmek için hibe programlarından faydalandık. Genelde Organize Sanayi bölgesindeki fabrikalarla çalışıyoruz. KOSGEB’in destekleri yeni ve genç girişimciler için oldukça faydalı. İş kurmayı düşünenlerin bunları değerlendirmeleri çok iyi olur” ifadelerini kullandı.

Nesrin Akol isimli bayan girişimci de, “Daha önce Türk Telekom’da 20 yıldır çalışıyordum. Erken emekli olmak zorunda kalmıştım. 20 yıl Malatya dışında yaşadım. Malatya’ya geldikten sonra kendi yöresel ürünlerimize bir hasretliğimiz vardı. Eski damak tadını aramaya başladım. Peynir, yoğurtta hep eski damak tadını arıyordum. Bir türlü eski tadı alamıyordum. Sonra bir yerde peynir almıştım ancak devamı gelmedi. Düşündüm peynir yapmak bu kadar zor mudur diye. Kendim yapmaya karar verdim. Ardından evde çocuklarımıza kendim yapmaya başladım. Evime gelen misafirler, eş, dost akrabaların yaptığım ürünler hoşlarına gidince kendilerine yapmamı da istediler. Sonra tanıdıklara siparişler çerçevesinde bir baktım ki ben bu işi yapıyorum. Kendime iş kurmaya karar verdim. KOSGEB’in desteklerini duydum. Özellikle kadın girişimcilere çok büyük katkılarının olduğunu öğrendim. Hemen Battalgazi Belediyesi ve KOSGEB’in birlikte düzenlediği girişimcilik kurslarına katıldım. Belgemi aldıktan sonra iş yerimi kurdum” diye konuştu.

Kendi işini kuran ve nitelikli personele ihtiyacı olduğunu belirten Abdullah Kalalı, “Ben Malatyalıyım. 15 Temmuz gibi Türkiye için kötü bir günde işyerini açtım. Ama hayırlı devam eder inşallah. Daha önceleri havuz sektöründe çalışıyordum. O işe devam ederken KOSGEB’in hibe programlarını duydum. Battalgazi Belediyesi’nin girişimcilik kursu verdiğini internetten öğrendim. Hemen gidip bu girişimcilik kurslarına kayıt yaptırdım. Battalgazi Belediyesi konferans salonunda verilen eğitim kurslarına katıldım. Eğitim sürecinde ücretlerine kadar ödendi. Eğitimler tamamlandıktan sonra belgemi aldım, müracaatımı yapıp hibemi aldım. İşyerimi açtım” dedi.

