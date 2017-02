Sessiz Adımlar 169 Madalya Kazandı

Özel sporcuların yer aldığı Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü, 49 ulusal organizasyonda 169 altın madalya kazandı.

Sessiz Adımlar Spor Kulübü, 2013-2017 yılları arasında, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 49 ulusal organizasyona 383 özel sporcu ile katıldı. Kulüp, 169’u altın olmak üzere 279 madalya kazanarak, büyük bir başarıya imza attı.

Kulübün yöneticisi ve antrenörü Ali Karaca, “Emek her babayiğit harcı değildir vermek. Anlamakta, taktir etmekte ayrı meziyet. Gönüllü olarak yapılan çalışmalarda 2013 – 2017 yılları arasında Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü ve bünyesindeki kulüpler, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu 49 ulusal organizasyona 383 özel sporcu ile katılmış ve 169’u altın olmak üzere 279 madalya kazandı. Bu fırsatları bizlere veren başta devletimize, bu özel bireylere hizmet yolunda bizleri yalnız bırakmayan ve her türlü imkanı halis düşüncelerle bizlere sunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu başkanımız Sayın Birol Aydın ve yönetim kuruluna şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca emekçi kardeşlerim Emrah Alıcı, Ömer Cem Öğüt’e, Malatya’da ve il dışında çocuklarımıza ve ailelerine hizmet eden her kademedeki dostlarımıza, 12 ay durmaksızın alın teri döken özel sporcularımıza, onları yetiştiren eli öpülesi özel ailelerimize, mülki amirlerimize, yöneticilerimize ve çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeye ve kalbindeki mutluluğa talip olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Karaca, 2017 yılında da daha verimli ve farkındalık dolu çalışmalar yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Yeni Malatya Gazetesi