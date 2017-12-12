Sessiz Adımlar 4’üncü Oldu

Turkcell Özel Sporcular Futbol Ligi’nde şampiyon belli oldu. Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü, dörtlü finalde dördüncü oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun “Türkiye Futbol Oynuyor” projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Turkcell Özel Sporcular Futbol Ligi Play-Off müsabakalarında Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor Kulübü şampiyon oldu.

Turkcell Özel Sporcular Futbol Ligi Play-Off müsabakaları, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan üçüncülük ve final maçlarıyla sona erdi. Finalde Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor Kulübü, Bursa Mehmet Torun Özel Sporcular Spor Kulübü’nü 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü de Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü’nü 4-0 yenip, üçüncü sırayı aldı.

Finalin ardından düzenlenen seremonide Play-Off’ta mücadele eden kulüplere kupa ve madalyalarını Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy verdi.

Yeni Malatya Gazetesi