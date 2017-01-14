Sevenleriyle Buluştular

Tuğba Özay, Arzu Yanardağ, Mehmet Çepiç ve İpek Tenolcay’ın yer aldığı komedi tiyatro oyunu ‘sevenleriyle buluştu.

Malatya Park AVM’de söyleşi gerçekleştiren tiyatro oyuncularına Malatyalılar büyük ilgi gösterdi. Oyun hakkında bilgi veren Tiyatro sanatçısı Mehmet Çepiç, bu tiyatro oyun fikrinin kendinden çıktığını belirtti. Oyuncu Çepiç, “Ekibi oluşturmak konusunda Tuğba Özay’ın Arzu Yanardağ’ın ve diğer tiyatro oyuncuları arkadaşlarımız çok büyük destek verdiler. Fatih Aydın kardeşimiz dizi çalışmalarına ara vererek oyuna daha çok ağırlık verdi. Eseri biliyorsunuz Sadık Şendil eseri en az 50 yıllık bir eseri bugünde bu akşamda Kemal Sunal sahnesinde Malatyalılarla buluşacak. Muhteşem çok keyifli kahkaha atacağınız bir oyun” dedi.

Oyuncu Tuğba Özay da daha önce başka projeler içinde Malatya geldiğini belirterek ‘Kocamın Nişanlısı’ tiyatro oyununa bütün Malatyalıları beklediklerini söyledi.

iha