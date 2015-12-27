Sevgi Evleri Ziyareti

İnönü Üniversitesi’nin ders yılı açılışı ile Ahilik töreni nedeniyle Malatya’ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Köksal Toptan’ın eşi Saime Toptan, Sevgi Evleri’ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın eşi Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Saime Toptan, açılış öncesinde Vali Halil İbrahim Daşöz’ün eşi Nilgün Daşöz ile Malatya Sevgi Evleri’ni ziyaret ederek 91 Bin Dev Öğrenci İlköğretim Okulu’nda yapılan “Engelliler Konseyi” toplantısına katıldı.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Malatya Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarla bir süre sohbet eden Toptan, çocukların eğitim durumları, becerileri ve uğraştıkları alanlar hakkında bilgi aldı. Çocukları büyük bir dikkatle dinleyen Saime Toptan, “Bizim de Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) kurumumuz var. Oradaki arkadaşlarınızın gözleri iyi görmüyor, sizler gibi konuşamıyor. Ben de sizin verdiğiniz hediyeleri vakfımıza götüreyim, onlar da görsün” dedi.

Daha sonra Malatya 91 Bin Dev Öğrenci İlköğretim Okulu’nda yapılan “Engelliler Konseyi” toplantısına katılan Toptan, burada yaptığı konuşmada, “İnsan vardır, birçok engeli aşıp dağları devirerek adeta düşüncelerini, bilgilerini ve birikimlerini topluma sunmak için çalışır. İlgilendiği alanlarda toplumun ileriye gitmesini sağlar. Ben şu ana kadar yaptığım çalışmada şunu söyleyebilirim ki, insanların dezavantajlı olarak gördüğü bu topluluk, böyle çalışmalar yapacak. Kapasite ve örneklemeyi insanlara

gösteriyorsunuz. Bu nedenle diğer insanlar da örnek alsın diye, kaynaştırma metoduna önem veriliyor. Ben burada yararın daha çok engelli olmayanlar için olacağını düşünüyorum. Çünkü, engelliler bir şekilde kendilerini geliştiriyorlar ama onları tanımadan diğer insanların kendilerini geliştirmesi çok zordur” ifadelerine yer verdi.

Toplantının ardından, Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Saime Toptan’a engellilerin yapmış olduğu meyvelik hediye edildi.