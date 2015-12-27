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Sevimli Canavarlar

Sevimli Canavarlar
  • 27.12.2015
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Yapım:2001 – ABD 

Tür:Animasyon ,  Komedi ,  Macera 

Süre:92 dakika

Yönetmen:Pete Docter David Silverman

Oyuncular: >> Tüm Kadro  –

Filmin Özeti

Toy Story’nin yaratıcılarından bomba gibi bir animasyon daha: CGI teknolojisi ile ve Disney ortaklığıyla gerçekleştirilen dördüncü Pixar filmi Monsters Inc., Canavarlar Dünyası adlı kendilerine has bir diyarda yaşayan ve enerji toplamak için arada bir insanların bulunduğu ortamlara gelmek zorunda kalan canavarların öyküsünü anlatıyor. Geliyorlar, çünkü Canavarlar Dünyası’nın enerji kaynağı, canavarlar tarafından korkutulan insanların attığı çığlıklar. Gerçekte kötü niyetli olmayan bu tuhaf yaratıklardan Sully (ses: John Goodman) günün birinde kazara küçük bir kızı da Canavarlar Dünyası’na getirince, tek gözlü arkadaşı Mike (ses: Billy Crystal) başta olmak üzere tüm canavarlar dehşete kapılıyor. Neden mi? Çünkü Canavarlar Dünyası’ndaki inanışa göre insanlar toksik etki yapıyorlar ve küçük kızın varlığı onlar için bir salgın hastalık tehdidi anlamına geliyor…

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