Seviye Belirleme Sınavı Kalkıyor…



‘4+4+4’ 12 yıllık zorunlu eğitim sistemiyle, ortaöğretime geçişte yapılan Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) içeriği de değiştirilecek.

TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda dün görüşülen yeni ortaöğretime geçiş sisteminde okul türleri azaltılacak.



12 yıllık sistemle genel lise, fen lisesi, Anadolu öğretmen lisesi, sosyal bilimler lisesi, güzel sanatlar ve spor liseleri tek çatı altında ‘lise’ olarak birleştirilirken meslek ve Anadolu liseleri aynı statüde devam edecek.



Meslek liselerinin tamamı meslekî ve teknik lise ile imam hatip lisesi olarak ikiye indirilecek. Öğrenci, liselere ders notları ile geçiş yapacak.

Başarılı olanlar, sayısı azaltılacak olan fen liselerine gidecek. Böylelikle SBS’ye de gerek kalmayacak.



Henüz taslak halinde olan ve yıl sonunda tamamlanması beklenen yeni ortaöğretim sisteminde, SBS yerine öğrencinin bilgi ve becerisini ölçen seviye belirleme testleri uygulanacak.



Ölçme ve değerlendirme testleri ilköğretim 2. kademeden sonra liseye geçişte yapılacak. Öğrenciler, 5-6-7 ve 8. sınıfta sınavlara tabi tutulmayacak.

8. sınıf sonunda mesleğe yönelik aldıkları eğitimleri doğrultusunda kendileri için belirlenen testlere katılacak.

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