Sevserek Han Kaderine Terkedildi

Malatya’nın Selçuklu döneminden kalma en önemli tarihi eserlerden biri olan ve İpek Yolu güzergahında bulunduğu ifade edilen Sevserek Han, kaderine terk edildi. Malatya Eski valilerinden Ulvi Saran döneminde gün ışığına çıkarıldıktan sonra restore edileceğine ilişkin birçok kez açıklama yapılan Malatya- Pütürge karayolu üzerindeki Sevserek Han, her geçen gün biraz daha yıkılmaya devam ediyor. 2011 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının 2013 yılında durdurulmasından bu yana herhangi bir çalışma yapılmazken, turizm değeri olarak işlev kazandırılabilecek, tarihi hanın bir odasında tahta, naylon ve plastik kovalardan oluşan çöpler bile temizlenmedi.

Vali Toprak ‘Yakından takip edeceğim” demişti

Geçtiğimiz Mart ayında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Toprak’a kurumun çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Levent İskenderoğlu, birçok yatırımın yanı sıra 2017 yılı içerisinde Sevserek Han’ın restorasyonunun yapılacağı bilgisini vermiş; Vali Toprak ise Malatya’nın turizmde hak ettiği yerde olması için planlanan çalışmaları yakından takip edeceğini belirtmişti.

Turizm Haftasında parlak laflar ediliyor ama…

15-22 Nisan tarihleri arası kutlanan Turizm Haftası’nda Malatya’nın tarihsel ve kültürel değerlerini turizme kazandırmakla sorumlu olan yetkililer son derece iddialı cümleler kurmuştu. Konuşmalarda, turizmin en önemli unsurlarından ulaşım, konaklama ve diğer alt yapı yatırımlarının artışından bahsedilmiş, ancak Malatya’ya gelen yabancı turist sayısının son yıllarda ciddi anlamda düşerek “birkaç yüzle” ifade edilen rakamlara inmesine değinilmemişti. Ayrıca turizmi resmi anlamda yöneten pozisyonundakilerin sürekli turizm potansiyeline değinmekle birlikte, yapılacak restorasyon ve düzenleme çalışmaları sonrası turizme kazandırılabilecek tarihi bir hanın kaderine terk edilmesi bir çelişki olarak yorumlanıyor. Üstelik Sevserek Han, varlığıyla Malatya’da turizm faaliyetlerinin başlamasına sebep olan Nemrut Dağına giden Pütürge-Tepehan yolu üzerinde bulunuyor. Malatya’nın bir numaralı turizm değeri Nemrut Dağına hafta boyunca yapılan faaliyetlerde değinilmemesi ise apayrı bir çelişki olarak duruyor.

Sevserek Han’ın hikayesi

Dönemin Valisi Ulvi Saran’ın talimatıyla 2011 yılında yapılan çevre kazısıyla ortaya çıkarılan ve kültür turizmine açılması için restorasyon çalışmalarına başlanan Selçuklu dönemi yapılarından ve mülkiyeti hazineye ait olan Sevserek Han’ın, eski İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan Koruma ve Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB)’nun girişimleriyle teknik kazısına başlanmıştı. Tek yetkili Malatya Müzesi olmasına rağmen KUDEB tarafından “ön çalışma” denilen teknik kazıları yapılarak en kısa sürede ilimizin kültür turizmine kazandırılacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Restorasyon için İl Özel İdaresi’nin yaptığı ödenek tahsisi talebi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hanın kendilerine tahsisli olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi ve tarihi eser kaderine terk edildi.

Çalışmaların tamamen durduğu, demir kapıyla sözde koruma altına alınan ancak viraneye dönen Sevserek Han’ın bir an önce ayağa kaldırılıp Malatya kültür ve turizmine kazandırılması bekleniyor.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com