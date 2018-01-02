Seyirci Artışında EYMS İlk Sıralarda

Süper Lig’de ilk yarıda tribünlerin doluluk oranı, geçen sezona göre yüzde 53,2 oranında arttı. En fazla çıkışı yapan takımlar arasında Evkur Yeni Malatyaspor’da yer aldı.

Süper Lig maç başına seyirci ortalamasında Evkur Yeni Malatyaspor, 2016-2017’de ortalama 3 bin 82, 2017-2018’de 9 bin 935 olarak, yüzde 222 artış sağladı. En yüksek artışı yüzde 253 ile Sivasspor yakalarken, Trabzonspor yüzde 231’lik artışla ikinci, yüzde 222’lik artışla Evkur Yeni Malatyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.

Süper Lig seyirci sayılarında ise Evkur Yeni Malatyaspor’un 2016-2017 sezonunda 27 bin 742 olan seyirci sayısı 89 bin 413’e yükseldi ve yüzde 222’lik bir artış yakaladı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi