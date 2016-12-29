Şeytanın Oğlu

11 yaşındaki Cameron’ın (David Mazouz) içine şeytan girmiş, durumu giderek kötüye gitmeye başlayan çocuk anlaşılmayan dillerde konuşmaya başlamıştır. Birçok şeytan çıkarma yöntemi denenmesine rağmen sonuç alınamaz ve devreye bu alanda uzman olan doktor Seth Ember’a (Aaron Eckhart) başvurulur. Şeytan çıkarma işlemini dini ritüellerle değil, hastalarının zihnine girip oraya yerleşmiş şeytanla yüzleşerek yapmaktadır. Cameron’ın içine giren şeytan daha önce gördüklerinden çok daha güçlüdür, bu nedenle onu alt edebilmek için çocuğun hayatını tehlikeye atacak bir yöntem denemeye mecbur kalacaktır.

Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016

Yapımı : 2016 – ABD

Tür : Gerilim

Yönetmen : Brad Peyton

Oyuncular : Aaron Eckhart , Carice van Houten , Catalina Sandino Moreno , Mark Henry , David Mazouz

Senaryo : Ronnie Christensen

Yapımcı : Michelle Rodriguez , Jason Blum

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