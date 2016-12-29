Şeytanın Oğlu
11 yaşındaki Cameron’ın (David Mazouz) içine şeytan girmiş, durumu giderek kötüye gitmeye başlayan çocuk anlaşılmayan dillerde konuşmaya başlamıştır. Birçok şeytan çıkarma yöntemi denenmesine rağmen sonuç alınamaz ve devreye bu alanda uzman olan doktor Seth Ember’a (Aaron Eckhart) başvurulur. Şeytan çıkarma işlemini dini ritüellerle değil, hastalarının zihnine girip oraya yerleşmiş şeytanla yüzleşerek yapmaktadır. Cameron’ın içine giren şeytan daha önce gördüklerinden çok daha güçlüdür, bu nedenle onu alt edebilmek için çocuğun hayatını tehlikeye atacak bir yöntem denemeye mecbur kalacaktır.
Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016
Yapımı : 2016 – ABD
Tür : Gerilim
Yönetmen : Brad Peyton
Oyuncular : Aaron Eckhart , Carice van Houten , Catalina Sandino Moreno , Mark Henry , David Mazouz
Senaryo : Ronnie Christensen
Yapımcı : Michelle Rodriguez , Jason Blum
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