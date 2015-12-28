Seyyah Sinema İlçeleri Geziyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Seyyah Sinema ve Tiyatro Tırı “Komşu Komşu Huu” adlı psikodrama etkinliği ve müzik dinletisiyle ilçeleri geziyor.

İlk olarak Akçadağ ilçesinde öğrenci ve vatandaşlarla buluşan Seyyah Sinema ve Tiyatro, yoğun ilgi gördü. Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu(MBŞT) tarafından kaleme alınan ve komşuluk İlişkilerini ele alan “Komşu Komşu Huu” adlı etkinlik yine MBŞT oyuncuları tarafından sahnelendi. Daha sonra Hekimhan ve Yazıhan ilçelerine geçen Seyyah Sinema ve Tiyatro, 5 günlük program kapsamında 13 farklı yerde gösteri düzenleyecek.