Sezon Açılışı Yaptılar

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi takımlarından Kale Gençler Birliği sezon açılışını gerçekleştirdi.

Öz Urfa’da bir araya gelen yönetim, teknik heyet ve futbolcular, yeni sezon açılışında yemek yedi.

Yemek sonrası konuşan Kale Gençler Birliği Kulüp Başkanı Erdal Kaçan, amaçlarının kulüp olarak Malatya amatör futboluna renk katmak olduğunu söyledi.

Kaçan, skor endeksli bir kulüp olmadıklarını ifade ederek, “Biz hiçbir zaman skor endeksli bir takım olmadık. Biz sporcularımızın sahaya çıkması ve en iyi şekilde spor yapması için mücadele veriyoruz. Kulüp olarak elbette ki hedeflerimiz var. Ama hedeflerimize ulaşmak içinde zaman var. Önümüzdeki senelerde özellikle altyapımızı da güçlendirdikten sonra hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Her sene transferlerle bu iş yürümez. Bu anlamda da altyapıya büyük önem veriyoruz” dedi.