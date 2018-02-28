“Sezon Bittikten Sonra Tabi ki Otururuz”

Evkur Yeni Malatyaspor’un stoperi Matheus Doria Macedo (solda öndeki), Atiker Konyaspor ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını ifade ederek, sıkı çalışıp, deplasmandan iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.

Doria, Kardemir Karabükspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarına dikkat çekerek, “Malatya adına maçtaki ilk golü attığım için çok sevinçliyim. Tabi ki bizim için zor bir maç olacağını düşünüyorduk. Sahaya çok iyi konsantre olarak çıktık. Maçı kazandık, şimdi önümüzdeki maça bakıyoruz” dedi.

Takımda savunma hattında önemli oyuncuların olduğunu kaydeden Doria, “O bölgedeki bütün oyuncular çok kıymetli, çok iyi oyuncular. Ben formayı vermemek için en iyi şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim. Bunun için çalışacağım. Tabi ki son karar hocamızın. Hocamızın kararına saygı duyarız” diye konuştu.

Doria, Atiker Konyaspor ile deplasmanda zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Öncelikle ben sadece önümüzdeki maçlara ve antrenmanlarıma odaklandım. Ama sezon bittiği zaman tabi ki otururuz hem benim için hem de kulüp için en iyisinden bir karar veririz.

Tabi dışarıda oynayacağız, çok zorda bir maç olacak. Artık bugünden itibaren çok sıkı çalışmalıyız. Önümüzdeki maçı kazanmak için neler yapacağımıza karar vermeliyiz.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi