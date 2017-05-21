Sezonu Galibiyetle Bitirmek İstiyorlar

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 6. Grup’ta mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligin son haftasında Kayseri ekibi Anadolu Yıldızları Spor’u konuk edecek. Mavi kırmızılılar, rakibini sahasında yenerek, sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor.

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 6. Grup’ta sezon hafta sonu oynanacak olan karşılaşmalarla sona erecek. Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligin son haftasında Anadolu Yıldızları Spor ile sahasında karşılaşacak. Malatya Bayanlar Spor Kulübü, istediği gibi götüremediği sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligde 23 haftalık bölümde 12 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 36 puan topladı.

Takım kaptanı Nilay Feyza Bağca, ligin son haftasında sahalarında konuk edecekleri Anadolu Yıldızları Spor’u yenerek, sezonu galibiyetle tamamlamak istediklerini belirtti.

Ligde iki kez üst üste Play-Off’a kaldıklarını ancak bu sezon aynı başarıyı gösteremediklerini ifade eden Bağca, “Bu sezon özellikle altyapıdan takıma yeni katılan arkadaşlarımızla grupta mücadele ettik. Şansız maçlar oynadık. Bu sezon hedeflediğimiz gibi olmadı. Artık son bir maç kaldı. Bu maçı kazanıp, sezonu galibiyetle tamamlamak istiyoruz” dedi.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü ile Anadolu Yıldızları Spor, 21 Mayıs Pazar günü 13.00’da Yeşiltepe 3 nolu sahada karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Osman Danış, Muhammed Enes Aybay, Osman Yener hakem üçlüsü yönetecek.

Yeni Malatya Gazetesi