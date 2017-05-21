Sezonu Galibiyetle Noktaladılar

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 6. Grup’ta mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, sahasında Kayseri ekibi Anadolu Yıldızları Spor’u 2-1 yenerek, sezonu galibiyetle tamamladı.

Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Osman Danış, Muhammed Enes Aybay, Osman Yener hakem üçlüsü yönetti.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü Fatma Durak, Gülşen Özdil, Buse Uçan, Nilay Feyza Bağca, Seda Erdem, Burcu Çakır, Ayşegül Sarıkaya, İkranur Sarıgül, Elanur Demir, Selinay Çaybaşı ve Berfin Fırat on biriyle mücadele etti.

Anadolu Yıldızları Spor, mücadelenin ilk yarısını 45+1’nci dakikada Büşra Özdemir’in kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna üstünlüğünü koyan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, 61 ve 78’nci dakikada Berfin Fırat’ın kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı.

SEZONU 39 PUANLA 6’NCI SIRADA TAMAMLADILAR

Malatya Bayanlar Spor Kulübü için bu sezon pekte istenildiği gibi geçmedi. İki sezon üst üste Play-Off’a kalan ancak 2. Lig hayalini gerçekleştiremeyen mavi kırmızılılar, bu sezon üst sıralarda yer alamadı.

Malatyalı bayanlar, 24 karşılaşmada 13 galibiyet alırken, 3 karşılaşmada beraber kaldı, 8 karşılaşmayı ise kaybetti.

Grup’ta 24 karşılaşmada 39 puan toplayan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, sezonu 6’ncı sırada tamamladı.

“GELECEK SEZONA HAZIRLIK GİBİ OLDU”

Malatya Bayanlar Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelebi, bu sezon zirveden uzak kaldıklarını ifade ederek, “Bu sezon bizim için bir anlamda gelecek sezona hazırlık gibi oldu” dedi.

Çelebi, teknik heyet ve futbolculara verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederek, “Bir sezonu daha geride bıraktık. Özellikle bu sezon altyapımızdan yetişen sporcuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla mücadele ettik. Bazı maçlara şansız sonuçlar alsak bile bizim adımıza güzel bir sezon oldu. Önümüzdeki sezona hazırlık dönemi de diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi