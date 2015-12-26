SGK 446 Milyon YTL Alacaklı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)nun Malatyadaki mükelleflerden prim ve faiz alacak tutarının 446 Milyon YTL (446 Trilyon lira ) olduğu belirtildi. SGKya olan prim faizlerine getirilen kısmi af ile ilgili başvuruların 28 Temmuz 2008 tarihinde sona ereceği belirtilirken, Sosyal Güvenlik Yasası ile ilgili olarak 24 Haziran Salı günü Sabancı Kültür Merkezinde bir toplantı düzenlenerek yasanın tüm yönlerinin açıklanacağı bildirildi.

Sümer, Malatya’da sigortalı ve işverenlerden 446 milyon YTL alacaklarının bulunduğunu belirterek, “Borçlar peşin ve 24 aya kadar eşit taksitle ödenebilecektir. Borçlar, başvuru tarihini takip eden 1 ay içerisinde, prim aslının ödenmesi halinde gecikme zammının yüzde 85’i, 12 ata kadar taksitle ödenmesi halinde gecikme zammının yüzde 55’i, 24 aya kadar taksitle ödenmesi halinde de gecikme zammının yüzde 30’una terkin edilecek” dedi.

Taksitle ödemelerde; vade farkının alınmayacağını, teminat alınmayacağını ve mevcut hacizlerin ilk ödemeden sonra kaldırılacağını kaydeden Sümer, “Bugüne kadar borç yapılandırılmalarındaki en yüksek indirimin uygulandığı bu borçlanma imkanından, tüm borçlu SSK’lı işverenlerimizin ve borçlu Bağ-Kur’lu vatandaşlarımızın kendilerine sunulan bu fırsattan mutlaka yararlanmalarını bekliyoruz. İşverenleri, çalışanları, mali müşavirleri, danışmanları ve sendikaları ilgilendiren ve İl Müdürlüğümüz tarafından organize edilen yeni istihdam paketi, SSK – Bağ-Kur prim affı ve Sosyal Güvenlik Yasası 25 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programla ayrıntılı şekilde anlatılacaktır” şeklinde bilgi verdi.

Sümer, şu bilgileri aktardı:

“Bağ-Kur’da Basamak Sistemi kaldırılarak Beyan Sistemi getirildi. Böylece primler orantılı hale getirildi. Bağ-Kur sigortalıları bundan böyle; geçici iş göremezlik ödeneği, emzirme ödeneği, yol ve refakatçi giderleri hakkından yararlanabilecek. Bakıma muhtaç özürlü çocuğu bulunan kadınlara 5 yıla kadar erken emekli olabilme hakkı getirildi.

SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının sağlık hizmetlerinden yararlanmak için prim gün sayıları 30 güne indirildi. Mevsimlik işçiler çalışmadıkları sürelerde de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Yeşil kartlılar, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2 yıl süreyle sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek, 2 yılın sonunda ise, aile içinde çalışan kişi başına geliri asgari ücretin üçte birinden (203 YTL) az olanların Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından karşılanacak. 18 yaşından küçük çocuklar, anne ve babalarının sigortalı olup, olmadıklarına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik kapsamında olacak ve sağlık yardımlarından faydalanabilecek.

Yeni kanunla, tarımsal faaliyette bulunanlara ve köy muhtarlarına asgari ücretin yarısı üzerinden (102 YTL) prim ödemek suretiyle 30 gün hizmet kazanmaları ve sağlık hizmetlerinden yararlanmaları imkanları getirildi.”