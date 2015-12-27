SGK’dan Yeni Sağlık Hizmeti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, birçok hastanın tedavisinin ve bakımının sağlanması amacıyla ‘palyatif bakım tedavisi’ adı ile yeni bir sağlık hizmeti ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

SGK’dan yapılan açıklamada, son dönemde basında kanser hastalarının kemoterapi tedavilerini alamayacağı yönünde gerçek dışı haberlerin yer aldığına dikkat çekilerek “Yapılan düzenleme ile hali hazırda kanser hastalarının tedavilerini daha iyi koşullarda alabilmeleri için robotik sistemle ilaç hazırlama ve uygulama ünitelerinin geri ödeme kapsamına alınması sağlanmıştır. Kurumumuzca hali hazırda ödenmekte olan kemoterapi tedavisinin daha hijyenik koşullarda sunulmasının sağlanması ve çalışan güvenliğinin maksimum düzeye getirilmesi amaçlanmıştır” denildi.

Normal yollarla beslenemeyen yeni doğanlar için otomatik sistemlerle steril ortamda hassas ölçümlerle hazırlanan beslenme solüsyonlarının hazırlama ve uygulama bedelleri Kurumumuz tarafından geri ödeme kapsamına alındığına dikkat çekilerek

” Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon branşında Serebral palsi (beyin felci) hastalarında 16 yaşından büyükler için 60 seans daha tedavi alabilme imkanı sağlandı. Yine Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon branşında özellikle felçli hastalarda 60 seans sonrası tedavilerinin ikinci basamak Sağlık Bakanlığı hastanelerinde tedavi olabilmelerine yönelik olarak da bir düzenleme yapıldı. Laparoskopik ameliyatlar ve epidural anestezi ile doğum istisnai sağlık hizmetleri listesinden çıkarıldı ve böylece vatandaşların bu sağlık hizmetlerine daha az ücret ödeyerek sağlık hizmetine ulaşabilmelerinin önü açıldı”ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı ve kamu üniversite hastanelerinde yapılan Kardiyovasküler Cerrahi ameliyatlarının büyük bir bölümüne Kurumumuz tarafından yüzde 15 daha fazla ödeme yapılmasının sağlandığı vurgulanarak şöyle denildi:

“Kanser cerrahisindeki bazı ameliyatlar için Kurum tarafından ödenen fiyatlar artırıldı. Böylece hastanelerin bu işlemleri yapmaları kolaylaştırılarak yaşanan hasta mağduriyetlerinin önüne geçildi. Ayrıca, hastanelerde çalışan hekimlerin bu konuya yönelmeleri amaçlandı.

Uzun süre yoğun bakımda yatan hastaların evlerine gönderilmesi gerektiği durumlarda hastane hizmetlerinin devamını sağlayan, kronik hastalığı olan hastaların hastane ortamında bakılmasını sağlayan, yaşlı, kanser hastası, psikolojik destek ihtiyacı olan ve buna benzer birçok hastanın tedavisinin ve bakımının sağlanması amacıyla palyatif bakım tedavisi adı ile yeni bir sağlık hizmeti ödeme kapsamına alınmış ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinde pilot uygulama başlatılmıştır. Bu sayede yoğun bakım ünitelerinin amacına uygun olarak kullanılması da hedeflenmiştir.”