‘Sıbyan Mektebi’nde Dönem Sonu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Malatya’nın Darende ilçesinde açılan “Sıbyan Mektebi” öğrencileri dönem sonu etkinliği düzenledi.

Darende Hulusi Efendi Erkek Yatılı Kur’an Kursu bünyesinde açılan, 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik “sıbyan mektebi”nde 33 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kursun konferans salonunda düzenlenen ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte öğrenciler, çeşitli gösteriler yaptı.

İlçe Müftü Vekili İbrahim Ateş, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların erken yaşta Kur’an-ı Kerim öğrenmesini sağlayacak kursların açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bir dönemler çocukları 15 yaşına kadar yaz Kur’an kurslarına bile gönderemediklerini anlatan Ateş, “Şimdi ise 4 yaşındaki çocuklarımız için camilerde Kur’an kursu açılabiliyorsa şükür edip, dua etmeliyiz. Minik kalplerin ve ailelerinin hayatlarının ilk karnelerini aldılar, bunun hayatlarında bir dönüm noktası ve bu bağlamda başlarına giydirilen tacın ne manaya geldiğini izah ederek Kur’an kursu öğreticileri ve idarecileri ile minik kalplerin ailelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

Kurs Müdürü Aydın Duman ise bir dönem ilkokul beşinci sınıf öğrencilerinin mezun olmadan yaz kurslarına gittiği için eğitim veren hocaların soruşturma ve mahkemelerde uzun yıllar ter döktüğünü hatırlattı.

Şu an o dönemlerin geride kaldığını aktaran Duman, sıbyan mektebine ilginin her geçen gün arttığını ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteri ve ilahilerin seslendirildiği etkinlikte “Vatan sevgisi imandandır” adlı tiyatro oyunu büyük alkış aldı.

Program sonunda, miniklere dönem sonu belgeleri, ilçe protokolü tarafından çeşitli hediyelerle verildi.

Etkinliğe Darende Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Delibaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, okul müdürleri ve veliler katıldı.

AA