Sıcak Artıyor
Malatya’da hava sıcaklıkları yeniden artmaya başlarken, eski belediye binasının bulunduğu meydandaki termometre Çarşamba günü öğleden sonra 44 dereceyi ölçtü.
Sıcaklığın daha da artacağı, Pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, daha sonra yeniden 38-39 dereceye ineceği belirtildi.
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