Sıcak Bayıltıyor



Malatya’da caddede sıcak nedeniyle bayılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Valilikte bayılan bir kişi de hastanelik oldu.



CADDEDE..

Edinilen bilgiye göre olay, Fuzuli Caddesi girişi, İnönü Kapalı Çarşı önünde meydana geldi. H.B. (40) isimli kadın baygınlık geçirince, 112 acil servise haber verildi. 112 görevlilerinin müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sara hastası olduğu belirtilirken, sıcaklardan dolayı sara hastalığının tetiklendiği kaydedildi. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu kaydedildi.



VALİLİKTE..



Malatya Valiliği’ne yardım için giden bir kişi de bayıldı.



Edinilen bilgiye göre, E.Y. isimli şahıs, Malatya Valiliği’ne giderek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı’ndan yardım talep etti. Daha sonra şahsın rahatsızlandığı belirtildi. Muhtemelen epilepsi hastası olduğu belirtilen E.Y., çağırılan 112 acil servis ambulansı ile devlet hastanesine götürüldü.

