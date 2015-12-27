Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi (ESKK) Malatya Bölge Başkanı İsmet Bayram, “Ekonomik kriz biran önce gitsin diye piyasada sıcak para olmalı diyorlar. O zaman sıcak paranın yolunu açın ve kredi limitini düşürmeyin” dedi.

Aksaç Otelde düzenlenen ESKK bölge genel kurulunda, divan başkanlığını ESKK Bingöl İl Başkanı Ali Bayram yaptı.

Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Adıyaman illerinin bağlı bulunduğu ESKK Malatya Bölge Başkanı İsmet Bayram, seçim olmayan genel kurulda yaptığı konuşmada, kredi borcu olanların yıl sonuna kadar başvurup yeniden yapılanma imkanından yararlanmalarını tavsiye etti. “Eğer yıl sonuna kadar başvuru yapılırsa, ana paraya faiz uygulanmadan yapılandırılacaktır” diyen Bayram, kredi kullanımı konusunda da, “2008 yılı sonuna kadar bölgemizde 20 milyon TL civarında kredi kullandırıldı. Bu yıl ise bugüne kadar 10 milyon TL kredi kullandırıldı. Bunu artık hayra mı, şerre mi yorumlarsınız bilemiyorum” bilgilerini verdi.

Kredi faizinin yüzde 9’a kadar indiğini, ancak yıl sonuna kadar yüzde 5’e kadar inmesini beklediklerini söyleyen İsmet Bayram, “57.hükümet döneminde kredi faizi yüzde 57 idi, şimdi yüzde 9. Nerelerden nerelere gelindi. Doğruları da, yanlışları da söylememiz gerekir. Kredi faizleri düşüyor, daha da düşecek bunlar doğru. Yanlışlar ise, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan döneminde kredi limiti 25 bin TL idi, şimdiki bakanımız 10 bin TL’ye düşürmek istiyor. Bu yanlış” ifadelerini kullandı.

Kredi limitinin düşmemesini istediklerini vurgulayan Bayram, “Ekonomik kriz biran önce gitsin diye piyasada sıcak para olmalı diyorlar. O zaman sıcak paranın yolunu açın ve kredi limitini düşürmeyin” dedi.