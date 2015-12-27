Sıcaklar Bunaltıyor!..
Malatya’da sıcaklık mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretse de nem nedeniyle vatandaşlar bunaldı.
Ramazan ayının da etkisiyle su yönünden sıkıntı çeken vatandaşlar, güneşte termometrelerin 40 dereceden fazla sıcaklığı göstermesi karşısında gölge yerleri tercih ediyor.
Malatya Belediyesi eski binası alanında ve Yeşilyurt karayolu üzerindeki Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü önündeki termometreler bugün öğlen saatlerinde 40 dereceden fazlayı gösterdi.
Meteoroloji’nin tahminine göre, önümüzdeki 3-4 gün en yüksek sıcaklık 36 derece dolayında bekleniyor. Uzmanlar, mecbur kalmadıkça 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyor.
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