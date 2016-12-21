“Sicili Çok Bozukla Az Suçluyu Ayırmak Lazım!”

Esnaf ve şirketlere sicil affı düzenlemesi hakkında da değerlendirme yapan KOSGEB İl Müdürü Seki, “Çok önemli ama geçmişte yapılan bazı haksızlıkların ve hukuksuzlukların görmezden gelinmemesi lazım.”dedi.

KOSGEB Malatya İl Müdür Murat Seki, Malatya’da makine sanayisinde ciddi gelişmeler olduğunu söyledi.

Vuslat TV’de katıldığı Güne Dair programında konuşan KOSGEB Malatya İl Müdürü Murat Seki, 23 ili kapsayan cazibe merkezleri desteklemelerinde Malatya’nın da olmasını değerlendirdi. Malatya’nın bugününe değil geleceğine dair yatırımlar yapılması gerektiğinin altını çizen Seki, “iyi değerlendirip iyi projeler üretmek lazım. Malatya’nın vizyonuna, geleceğine katkı sunacak projeler ortaya koymak lazım. Bu görevde Malatya’daki STK’lara, bürokratlara ve siyasilere düşüyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin başkanlığında projeler oluşturma süreci Malatya’nın geleceğine değer katacaktır. Onun için biz günlük menfaatlerden ziyade Malatya’nın geleceği ile ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Malatya’da ciddi bir sanayi potansiyeli var, sadece gıda ve tekstil sektörü olarak gözüküyor ama Malatya’da ciddi boyutta makine sanayide gelişme var. Bu konuda Malatya’nın değerli bir alt yapısı var, bunun iyi kullanılması lazım. Özetle bizim bu konuya odaklanmamız lazım.” dedi.

Esnaf ve şirketlere sicil affı düzenlemesi hakkında da değerlendirme yapan Seki, “Çok önemli ama geçmişte yapılan bazı haksızlıkların ve hukuksuzlukların görmezden gelinmemesi lazım. Özellikle çeklerle ilgili yapılan haksızlıkların ve hataların tekrar etmemesi lazım. Ticaret bir yerde güven olayıdır, insanların güvenmesi için temiz bir sayfa açılması önemli ama geçmiş sicili çok bozuk olan esnaf ve şirketlerin az suçlulardan ayrılması lazım. Piyasada güven çok önemli, insanlar artık çekle mal vermemeye başladı. Bu güvensizlik ortamı ticareti olumsuz etkiliyor. Bu konuda gerekli tedbirler alındıktan sonra af gelir ise iş dünyası için temiz bir sayfa açılmış olur.” dedi.

Döviz bozdurma kampanyasının önemli bir süreç olduğunu ifade eden Seki, “Milli paraya dönüş çok önemli, bizde KOSGEB olarak artık tedarikçilerin veya işletmecilerin getirmiş olduğu faturaların TL bazlı olmasını istiyoruz. Başkanlığımızın almış olduğu bu kararı bizde hemen uygulamaya koyduk. Tabi ki biz artık kendi paramızla alışveriş yapmalıyız, bu konuda aslında yapmamız gereken en önemli şey ise yerli üretimi sağlamak. Özellikle imalat sanayinin geliştirilmesi lazım, bu konuda her türlü çaba sarf edilmesi lazım ki dışarı giden dövizlerimiz ülkemizde kalması ve katma değer sağlaması için elimizden geleni yapmamız lazım. Bu konuda KOSGEB’in ciddi destekleri var, işletmelerin bu desteklerden yararlanmasını istiyoruz.” diye konuştu.

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