Himayeye Muhtaç Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi (HİMYAÇ-DER) Genel Başkanı Ece Budan, “Hiçbir neden şiddeti haklı kılamaz” dedi.

Sultan Sofrası’nda 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen programda konuşan HİMYAÇ-DER) Genel Başkanı Ece Budan, “Öncelikle şunu belirtmeliyim ki hiçbir neden şiddeti haklı kılamaz. Şiddeti uygulayan kişiler hastalıklı olup, bilinçaltındaki sorunlarını ve egolarını tatmin etmek adına bu yola başvururlar. Bu psikolojik sorunu sadece erkeklere mal etmekte haksızlık olur. Çünkü son günlerde mağdur erkek sayısı da artmaktadır” dedi.

Bu sorunun kadın sorunundan çıkıp toplumsal bir sorun haline geldiğini ifade eden Budan, “Ataerkil aile yapısına sahip ülkemizde insanların ekonomik sorunları toplumsal baskıdan dolayı artan problemleri psikolojik sorunları eğitim ve öğretim sorunları göz ardı edilip irdelemeden kadın hakları çığırtkanlığı yapmanın neticesinde mağdur kadın ordusuna her gün bir yenisi daha eklenmektedir. Her alanda olduğu gibi günlük çözümler bulma çabası içerisinde kadınlarımızın haklarını savunma adına yanlış uygulamaların yapıldığı kanaatindeyiz” dedi.

“Parçalanmış ailelerin, boşanma sayısının her gün arttığı ülkemizde nasıl bir gençlik yetişecek? Bu sorunlarla nasıl baş edilecek? Kadın sığınma evlerinin yetersiz olduğu iş istihdamının sıkıntılı olduğu ülkemizde kadınlarımızın hakları nasıl sağlanacak?” diye soran Budan, şunları söyledi:

“Kadınlar olarak birazda kendimizi eleştirelim. Yani madalyonun diğer tarafına bakalım. Bir kadın olarak mağdur kadınların sorunları ile ilgilenen STK başkanı olarak kadının düşmanı kadın diyorum. Çünkü, erkeği dünyaya getiren biz kadınlar onlara ne verirsek onu alıyoruz. Yani şiddeti de veren biziz. Sevgiyi veren de biziz. Çünkü, kadın vardır kocasını şah eder, kadın vardır illallah eder, kadın vardır dikeni gül eder, kadın vardır sarayı viran eder, kadın vardır samanlığı seyran eder, kadın vardır her haliyle hayran eder,kadın vardır sevdikçe ömrün biter. HİMYAÇ-DER ailesi olarak inanıyoruz ki Türk kadının başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Şunu da biliyoruz ki hangi meslekten olursa olsun, hangi etnik yapıda olursa olsun sorun tüm kadınlarımızın sorunlarıdır. Türk kadını el ele verirse tüm sorunların üstesinden gelir ve vatana millete hayırlı sevgi dolu nesiller geliştirir. “