‘Şiddetsiz’ Malatya İçin..

Şiddetsiz Malatya konulu seminer ve forumun düzenleneceği bildirildi.

Malatya Gençlik Merkezi Müdürü Rahmi Durmuş, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye Gençlik Federasyonunca, 7 Mayıs 2011 Cumartesi günü, 12.00-21,00 saatleri arasında, Malatya Ticaret Odası Toplantı Salonunda, toplumda şiddetin ortadan kaldırılmasına katkı amacıyla “İnsan Haklarına Uygun, Demokratik Ortamlarda, Örgütlü, Farklılıklarla Birlikte, Yüzyüze, Temiz ve Yeşil Bir Çevrede Yaşamak İçin: Şiddetsiz” isimli proje kapsamında seminer ve forumlar düzenleyecek.

27 ilde düzenlenecek çalışmanın ilki Malatya’da, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Kurucu Genel Başkanı, 1980-1995 dönemi Genel Başkanı ve Onursal Başkanı, Türkiye Gençlik Federasyonu Kurucusu ve Genel Başkanı Rıza Sümer’in katılımıyla gerçekleştirilecek. Amatör sporun örgütlenerek, bugünkü örnek duruma gelmesinde gerekli iklim ve atmosferi hazırlayan Rıza Sümer’in örgütlü ve kurumsal olarak gençliğin sorunlarının giderildiği, ihtiyaçlarının karşılandığı, organik ortamın sağlanması için başlattığı çalışma Malatyalı gençler ve gençlik çalışanları arasında sevinçle karşılandı” denildi.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, PTT Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı ile birçok kurum ve kuruluş tarafından desteklenen programa katılmak isteyenlerin Gençlik Merkezi Müdürü Rahmi Durmuş’a başvurmaları gerektiği kaydedildi.