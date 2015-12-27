“Sıfır Faiz İle Ödeyecekler”

Malatya İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nebi Tepe, “Tohma Köyü Tarımsal Kalkınma kooperatifi 200 Baş Süt Sığırcılığı Projesi” ile ilgili yaptığı açıklamada, “Projeden yararlanan aileler aldıkları hayvanların ücretini ve ahır yapımı için aktarılan tutarı ilk iki yıl ödemesiz, sonraki altı yıl altı eşit taksit şeklinde sekiz yıl 0 faiz ile ödeyeceklerdir.” dedi.



Tarım Bakanlığı ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile uygulanan proje ile ilgili bilgiler veren Tepe, “Kırsal Alanda Destek Projesi” kapsamında Genel Müdürlüğümüze Vakıf Başkanlığımız tarafından sunulan S.S. Tohma Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi “Ortaklar

Mülkiyetinde 200 Baş Süt Sığırcılığı Projesi” 2010 yılı itibari ile programa alınmış ve toplamda 2 milyon TL proje desteği sağlanmıştır. 2011 yılı itibari ile yapımı başlayan işletme binası ve ahır yapımı işlemleri kış şartlarının da ağır geçmesi nedeniyle Mayıs 2012 tarihi itibari ile tamamlanmıştır.



Proje kapsamında ahır yapımı için 50 aileye her aile için 11 bin TL olmak üzere toplam 550 bin TL tutarında kaynak aktarılmıştır. Ayrıca 50 aileyi kapsayan ve her aileye 4 baş gebe düve olmak üzere 200 baş süt sığırı ihale usulü ile önümüzdeki günlerde alınacaktır.



Proje ile İlimizde yeterli imkana sahip olmayan , sosyo-ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan, kırsal alanda yaşayan 3294 sayılı yasa kapsamındaki vatandaşların hayvansal üretim yapabilmeleri amaçlanmıştır. Çünkü kırsal alanda sulu tarımın yetersiz olduğu bölgelerde vatandaşlarımız hayvansal üretime yönelmekte ve geçimlerini bu şekilde sağlamaya çalışmaktadırlar.” ifadelerini kullandı.

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