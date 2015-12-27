Sigara ve Yağ Operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda kaçak sigara ile yakıt olarak kullanılan 5-10 numara yağ ele geçirildi.

KAÇAK SİGARA..

Polisçe yapılan 3 ayrı operasyonda 19 bin 957 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Akçadağ ilçesinde bir araçta yapılan aramada 5 bin 607 paket kaçak sigara ele geçirilirken, S.B. ve S.Ş. adlı şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

İl merkezinde bir araçta yapılan aramada 10 bin 550 adet kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak V.T. adlı şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kale ilçesinde ise V.T. ve M.A. adlı şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada ise 3 bin 800 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Bu arada kaçakçılık ekiplerince M.K. adlı şahsın çantasında yapılan aramada, çeşitli markalarda toplam 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve telefonlara ait 25 adet şarj cihazı ve 26 adet batarya ele geçirildi.

5-10 NUMARA YAĞ..

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakıt amaçlı olarak satışa sunulan 3 ton 61 litre 5-10 numara yağ ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5-10 numara olarak tabir edilen madeni yağların yakıt amaçlı olarak satıldığı iddiası üzerine başlatılan operasyonda, bir iş yerinde 955 litre 5-10 numara yağ ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. ve A.A. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan ikinci operasyonda ise 2 ton 166 litre madeni yağ ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. ve M.A. adlı şahıslar hakkında işlem yapıldı.