Sigorta Prim Teşviki Süresi Uzatıldı

Aralarında Malatya’nın da yer aldığı 20 ilde 6486 Sayılı yasa kapsamında uygulanan Sigorta Primi İşveren Hissesi desteğinden yararlanma süresi bir yıl daha uzatıldı. 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren 6 puanlık sigorta pirim desteği, Malatya’nın yanı sıra Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak illerinde 31 Aralık 2017 tarihine kadar devam edecek.

malatyahaber.com yazarlarından Yeminli Mali Müşavir Mustafa Bahadır Altaş, Sigorta Primi İşveren Hissesi desteğinin uzatılmasına ilişkin kararın 20 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi. Altaş, “Devlet tarafından istihdam teşvikine sağlanan sigorta primi desteği uygulamasına ilişkin süreyi uzatan 2016/9728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 20 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Yayınlan karar gereğince 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81/2 maddesi uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılarak ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki Kararda yer alan I nolu listedeki iller için 31/12/2016” ibaresi “31/12/2017” şeklinde değiştirildi. Yapılan bu süre uzatımı ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 yer alan beş puanlık hazine yardımına ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden (Asgari Ücret) 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi desteği sigorta primi işveren desteği uygulaması işçi sınırlaması olmaksızın tüm özel sektör işyerinde için 31.12.2017 tarihine kadar uygulanmaya devam edecek” dedi.

“613,24 TL’lik sigorta priminin 295,53 TL devlet tarafından karşılanacak”

613,24 TL’lik sigorta priminin 295,53 TL’siin devlet tarafından karşılanacağını kaydeden Altaş şu bilgileri verdi:

“1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret üzerinden yapılan bu süre uzatımı sonrasında 1 işçi için sağlanan sigorta primi desteği tutarı 5510 SGK kanunu gereğince %5’lık genel teşvik 88,88 TL. 6486 yasa teşviki ile ilave %6’lık teşvik 106,65 TL olmak üzere toplam 195,53 TL sigorta teşvikinden yararlanmış olacaktır. Asgari ücret teşviki 100,00 TL’sını da dikkate aldığımızda toplam teşvik tutarı 295,53 TL’sına ulaşmaktadır. (Yatırım teşvik belgeli işyerlerinde bu tutar farklılık gösterebilmektedir.)

Yani asgari ücretli bir işçi için 30 gün üzerinden aylık 613,24 TL’lik sigorta priminin 295,53 TL devlet tarafından karşılanacak kalan 317,71 TL’si ise işveren tarafından SGK ödenecektir. İşverenlerin bu teşviklerden yararlanabilmeleri için yapılandırılmış borçları hariç olmak üzere geçmiş dönem prim borcu olmaması ve cari dönem primini zamanında ödemiş olması gerekmektedir.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com