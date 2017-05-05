“Sıkıntıları Bana Bildirin”

Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç, kırsal mahalle (köy) ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Emeç, ziyaretleri kapsamında Çavuş, Akören ve Bozan mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Emeç, amaçlarının mahallelerin ve sakinlerinin sorunlarını yerinde tespit ederek, çözüm üretmek olduğunu kaydetti.

Emeç, mahalle muhtarlarına da talimat vererek, kendilerine ulaşamayan yaşlıların ve engellilerin sıkıntılarını ulaştırmalarını istedi.

AA