Sikke Ele Geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan bir operasyonda, 1020 adet çeşitli dönemlere ait sikke ele geçtiği, yine operasyonlarda kaçak sigara bulunduğu bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonlara ilişkin açıklaması şöyle:

“Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince;

OLAY-1

01/05/2013 günü bir araçta yapılan aramada çeşitli markalarda toplam 9000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili İ.E. ve H.A. isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapılmıştır.

OLAY-2

01/05/2013 günü uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada çeşitli markalarda toplam 3770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili A.İ. ve O.A. isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapılmıştır.

OLAY-3

02/05/2013 günü bir araçta yapılan aramada çeşitli dönemlere ait toplam 1020 adet sikke ele geçirilmiştir. Olayla ilgili G.A. ve S.V. isimli şahıslar yakalanmış 2863 SKM suçundan yasal işlem yapılarak sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılmışlardır.”