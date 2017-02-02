Sıklığı Endişelendiriyor.. 24 Saatte 17 Deprem

Malatya il merkezinin kuzeyinde ciddi bir yoğunlukta olmak üzere sıklaşan depremler endişe yaratmaya başladı.

26 Ocak 2017 Perşembe’nin ilk dakikasından 2 Şubat 2017 Perşembe’nin ilk saatlerine kadar Malatya il sınırları dahilinde, 56 deprem meydana geldi. Bu depremlerden 33’ü Hekimhan, 20’si Yazıhan, 1’i Doğanşehir, 1’i Kale, 1’i de Darende sınırlarında oldu.

24 SAATTE 17 DEPREM..

1 Şubat’ın ilk saatlerinden 2 Şubat’ın ilk saatlerine kadar geçen yaklaşık 24 saatte 17 deprem kaydı yapıldı. Bu depremlerden 1’i Doğanşehir ilçesi sınırlarında, 16’sı ise son dönemlerde deprem hareketliliğinin arttığı gözlenen Hekimhan ve Yazıhan ilçe sınırları dahilinde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün kaydettiği, büyüklükleri 1.6 ile 3.4 arasında değişen 17 depreme ilişkin veriler şöyle:

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