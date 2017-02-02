You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim
Opel Reklam

Dugun
Malatya Haber -

Sıklığı Endişelendiriyor.. 24 Saatte 17 Deprem

Sıklığı Endişelendiriyor.. 24 Saatte 17 Deprem
  • 02.02.2017
  • 0

Malatya il merkezinin kuzeyinde ciddi bir yoğunlukta olmak üzere sıklaşan depremler endişe yaratmaya başladı.

26 Ocak 2017 Perşembe’nin ilk dakikasından 2 Şubat 2017 Perşembe’nin ilk saatlerine kadar Malatya il sınırları dahilinde,  56 deprem meydana geldi. Bu depremlerden 33’ü Hekimhan, 20’si Yazıhan, 1’i Doğanşehir, 1’i Kale, 1’i de Darende sınırlarında oldu.

24 SAATTE 17 DEPREM..

1 Şubat’ın ilk saatlerinden 2 Şubat’ın ilk saatlerine kadar geçen yaklaşık 24 saatte 17 deprem kaydı yapıldı. Bu depremlerden 1’i Doğanşehir ilçesi sınırlarında, 16’sı ise son dönemlerde deprem hareketliliğinin arttığı gözlenen Hekimhan ve Yazıhan ilçe sınırları dahilinde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün kaydettiği, büyüklükleri 1.6 ile 3.4 arasında değişen 17 depreme ilişkin veriler şöyle:

malatyahaber.com

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."