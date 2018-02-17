Silah Temizliğinde Mermi Patladı, 2 Polis Yaralı

Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde bilinmeyen bir nedenle mermideki barutun patlaması sonucu 2 polis memuru parmaklarından hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre; akşam saatlerinde Yeşiltepe’deki Özel Harekat Şubesi’nde bilinmeyen bir nedenden dolayı merminin barutunun patlaması sonucu parmaklarından yaralanan polis memurları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, olayın mühimmat deposunda patlama sonucu değil, silah temizleme odasında silah temizlenirken, bir mermideki barutun patlaması sonucu meydana geldiğini belirterek, 2 polis memurundan birisinin parmaklarında sadece sıyrık olduğunu ve taburcu edildiğini, diğer polis memurunun ise sol el iki parmağında zedelenme olmasından dolayı cerrahi müdahalede bulunulduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Bu arada olayın, bazı yayın organlarında “Mühimmat Deposu’nda Patlama” olarak verilmesi nedeniyle, Emniyet Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama yapıldı ve bu iddianın doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Bahse konu olay mühimmat deposunda patlama sonucu değil, silah temizleme odasında rutin silah bakım ve temizleme işlemleri esnasında bir mermideki barutun reaksiyon sonucu tepkimesiyle meydana gelmiştir.

Olay neticesinde 2 polis memuru hafif şekilde yaralanmış olup bir polis memuru hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmiş elinden yaralı bir polis memurunun tedavisi ise devam etmektedir.”denildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com