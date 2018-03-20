Silah Ticareti Operasyonu: 18 Gözaltı

Malatya’da silah kaçakçılığına ve ticaretine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız 8 adet tabanca ile 7 adet av tüfeği de ele geçirildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi tarafından silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik başlatılan operasyona KOM, TEM, Asayiş, Narkotik ve İlçe Emniyet’ten toplam 95 polis katıldı.

Ekipler eş zamanlı operasyonda silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı tespit edilen 8 şüpheli ve bu şahıslardan Silah aldığı değerlendiren 12 şahısın yakalanması amacıyla, il merkezinde önceden belirlenen 22 ayrı adrese operasyon yapıldı.

Operasyon da 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8 adet ruhsatsız tabanca, 154 adet tabanca mermisi, -7 adet ruhsatsız av tüfeği, 337 adet tüfek fişeği ile birlikte çok sayıda standart dışı bıçak ile silah ve tüfek parçası ve malzemeleri ele geçirildi.

Burhan Karaduman – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com