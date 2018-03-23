Silah Ticareti Operasyonunda 6 Tutuklama

Malatya’da silah kaçakçılığına ve ticaretine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon sonucunda 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız 8 adet tabanca ile 7 adet av tüfeği de ele geçirilmişti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi tarafından 21 Mart Çarşamba günü silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik başlatılan operasyonda Silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler ile ve bu şüphelilerden silah aldığı belirlenen kişilerinde bulunduğu toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltın alınmıştı.

KOM Şubesi’ndeki ekipler ile birlikte TEM, Asayiş, Narkotik ve İlçe Emniyet’ten de ekiplerin destek verdiği operasyonda şüphelilerden 8 adet ruhsatsız tabanca, 154 adet tabanca mermisi, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 337 adet tüfek fişeği ile birlikte çok sayıda standart dışı bıçak ile silah ve tüfek parçası ve malzemeleri ele geçirilmişti.

KOM Şubesindeki işlemlerin ardından 6 şüpheli “silah kaçakçılığı” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında adli ve idari işlem yapılan diğer 12 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Burhan Karaduman – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyaber.com