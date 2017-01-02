Ailesini Rehin Aldı, Özel Harekat Operasyon Yaptı

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen ve evde annesi ile kız kardeşini silahla rehin aldığı iddia edilen şahıs, 2 saat süren ikna çabaları sonuçsuz kalınca polis kapıyı kırarak içeri girdi. Ancak evde silah bulunamadı.

Zafer Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi Turgut Özal Camii karşısındaki bir dairede hasta olduğu ihbarı üzerine giden 112 acil servis sağlık ekibi, verilen adresteki apartmanın 5. katındaki daireye çıktı. Burada kapıyı açan ve psikolojik rahatsızlığı bulunan T.Ö., kapıyı görevlilerin yüzüne çarparak açmadı.

Şahsın, içeride bulunan annesi ve kız kardeşini dışarı bırakmaması üzerine sağlık ekipleri ve komşuları polisten yardım istedi. Bazı akrabaları da polise, şahsın silahlı olduğunu bildirdiler.

Şahsın psikolojik durumunun bozuk olması nedeniyle içeride bulunanlara zarar verebileceği değerlendirilerek, olay yerine Özel Harekat polisleri de çağrıldı. İtfaiye ve ambulans ekibi de olay yerinde hazır bekletildi.

Yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonucunda kapı açılmayınca, koçbaşı ile kapıyı açan Özel Harekat polisleri T. Ö.’yu etkisiz hale getirirken, şahsın elinde silah ya da bıçak olmadığını, içeride bulunan annesi ve kız kardeşine her hangi bir zarar vermediği belirlendi. Evde yapılan aramada silah bulunmazken, sadece silah kılıfı elde edildiği kaydedildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan T.Ö., Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- AA