Malatya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Cirikpınar Mahallesi Ali Efendi sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Efendi Sokakta bulunan bir halı yıkama yerinde iki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahın da kullanıldığı kavgada Y.K.Ç. (21) darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya karışan F.Ç. ile Y.A.’nın polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Polis ekipleri olay yerinde yapılan inceleme sonucu 3 adet boş kovan bulurken, olayda kullanılan 1 adet pompalı silah ele geçirildi.

Olayla ilgi başlatılan soruşturma sürüyor.

iha