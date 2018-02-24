Silahlı Kavgada 1 Kişi Yaralandı
Malatya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Cirikpınar Mahallesi Ali Efendi sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Efendi Sokakta bulunan bir halı yıkama yerinde iki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahın da kullanıldığı kavgada Y.K.Ç. (21) darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olaya karışan F.Ç. ile Y.A.’nın polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Polis ekipleri olay yerinde yapılan inceleme sonucu 3 adet boş kovan bulurken, olayda kullanılan 1 adet pompalı silah ele geçirildi.
Olayla ilgi başlatılan soruşturma sürüyor.
iha
Yeter artık sokaklar güvensizleşiyor git gide, acil kalıcı önlemler alınması gerek…….
gençlere sahip çıkılması lazım gelen göçü valilik el atması lazım 100 yıl sonra torunlarımıza ne anlatacağız biraz nesle önem verelim bunlar bizim geleceğimiz saygılar
Malatya’da olay Bitmez