Silahlı Kavgada 1 Yaralı

Malatya’da bayram nedeniyle yoğunluşan trafikte araçları sıkışan şahıslar arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Küçükmustafapaşa Mahallesi İpekçi Sokak Emeksiz girişinde bayram nedeniyle yoğunlaşan trafikte yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında tartışma çıktı. Daha sonra çıkan kavgada 3 kişi, tartıştıkları Sedat Nacar’a (31) tabancayla 3 el ateş açarak yaraladı. 3 zanlı araçlarıyla olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaparken, görgü tanıkları olayın trafikte yol verme meselesinden kaynaklandığını iddia etti. Polis, olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.