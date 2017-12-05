Silahlı Saldırı Son Anda mı Engellendi?

Malatya’da Asayiş ekiplerinin, şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin üzerinde yüz maskeleri ile birlikte pompalı tüfek elde edildi. Polisin dikkati 2 şüphelinin muhtemel bir pompalı tüfekli saldırısı son anda engellenmiş oldu.

-Ekip şüphe üzerine durdurdu

Saat 21.00 sularında Şeyh Bayram Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde devriye gezmekte olan Asayiş Şubesi ekibi, kaldırımda yürümekte olan 2 kişiden şüphelenerek durdurdu. 2 kişinin ekibe yönelik hareketlerinden de iyice şüphe duyan ekip, şahısların üst aramasını yaptı.

-Silah, yüz maskesi ve eldiven

Her ikiside alkollü olan ve isimlerinin Y.Ç. ile N.K. oldukları tespiti yapılan 2 şüphelinin üzerinden 1 adet pompalı tüfek ile birlikte her iki şahıstan da yüz maskesi ve eldivenler bulundu. Şüphelilerde ayrıca 57 adet ise dolu fişek elde edildi.

–Olası bir saldırı engellendi

Pompalı tüfek ve beraberinde 57 dolu fişek ile birlikte tanınmamak için yüz maskesi ve el sıvabı (parmak izi ve barut izi) bırakmamak içinde yanlarında eldiven bulunduran her iki şüphelinin de bölgede bjr adrese saldırı için gittikleri olasılığı değerlendirilirken, şüpheliler bu konuda herhangi bir bilgi vermediler.

-Geniş çaplı soruşturma

Şüpheliler beraberinde yakalandıkları silah ve malzemeler ile birlikte Asayiş Şubesine götürüldüler. Her iki şüpheliyle ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polisler, şüphelilerin hasım oldukları kişi veya kişilere yönelik olarak da araştırma yürütüyor.

Soruşturma devam ediyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com