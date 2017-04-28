Silahlı Saldırı Şüphelileri Serbest
Malatya’da silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merkez Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi’nde dün gece 3 kişiye av tüfeğiyle ateş ederek vuran 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler Ö.S. (24) ve M.G.D. (20), çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kentte dün av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yolda yürüyen Y.T. (22), İ.B. (18) ve M.B. (22) yaralanmıştı.
AA
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