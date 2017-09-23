Silahlı Saldırıda 1 Yaralı

Hoca Ahmet Yesevi (Afetevleri) Mahallesinde 1 kişi silahlı saldırıda yaralandı.

Olay öğle saatlerinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Hizmet Grupları Sitesinin yanında meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen kavgada şüpheli M. N. N. tarafından tabanca ile ateş edilmesi sonucunda S. E. adlı şahıs yaralandı. Yaralı S. E. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli M. N. N. ise suç aleti tabanca ile birlikte Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com