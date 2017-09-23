Silahlı Saldırıda 1 Yaralı
Hoca Ahmet Yesevi (Afetevleri) Mahallesinde 1 kişi silahlı saldırıda yaralandı.
Olay öğle saatlerinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Hizmet Grupları Sitesinin yanında meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen kavgada şüpheli M. N. N. tarafından tabanca ile ateş edilmesi sonucunda S. E. adlı şahıs yaralandı. Yaralı S. E. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olaydan sonra kaçan şüpheli M. N. N. ise suç aleti tabanca ile birlikte Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Başlatılan soruşturma devam ediyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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Allah korusun Yakında bazı mahallelere gece girmeye korkacagiz güvenlik gucleri kontrolleri artırmalı suçlu kim olursa olsun sahip cikilmamali yargı gereğini yapmalıdır yanlış goren vatandaşlar güvenlik güçlerini haberdar etmelidir.
Teksas neki malatya artık yaşanmıyor
Bende meraklanmıştım.bugun malatya da neden olay olmadı diye…benı yıne yanıltmadınuz…harbuden malatya teksas oldu…