Silahlı Saldırıda 1 Yaralı
Malatya’da bir eğlence merkezine silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda 1 kişi yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antepli Sokakta bulunan bir eğlence merkezine sabaha karşı04.15 sıralarında R. T. (24) tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda açılan ateş sonucunda Yunus Emre Y. (27) yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahsın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda Yunus Emre Y.’i silahla yaraladıktan sonra olay yerinde kaçan R. T. polis ekiplerince kısa süre yakalanarak gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
iha
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."