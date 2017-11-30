2 Kişi Silahla Vuruldu, Bir İşyeri Kurşunlandı

Belediye Katlı Otoparkı önünde 2 kişi tabancayla vuruldu. Hastane Caddesi’nde de bir işyerine ateş açıldı.

Malatya’da çıkan kavga olayında tabanca ile ateş açılması sonucunda 2 kişi ayaklarından yaralanırken, bir işyerine ise pompalı tüfek ile saldırıldı.

İlk olay; saat 20.40 sularında merkez Büyük Hüseyin Bey Mahallesi’nde Atatürk (Kışla) Caddesi ile Cezmi Kartay Caddesi girişinde kapalı otopark önünde oldu. Henüz sebebi bilinmeyen kavgada tabanca ile ateş açılması sonucu Y.H. (26) ve A.A. (34) adlı şahıslar ayaklarından yaralandı.

Saldırganlar bir otomobil ile olay yerinden kaçarken, yaralılar 112 acil servis ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş kovan buldu.

Olayın faili olduğu bildirilen N.I., bir süre sonra suçta kullandığı tabancayla birlikte ele geçirildi.

-İşyerine pompalı saldırı

İkinci olay ise saat 20.55 sularında meydana geldi. Hastane Caddesi girişinde eski Askerlik Şubesi civarındaki bir spor salonuna pompalı tüfek ile ateş açıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda işyeri isabet alırken, yere düşen 2 kartuştan birisini yanına alan saldırgan daha sonra bir taksiye binerek kaçtı.

Polis ekipleri kaçan şahsın, gündüz aynı yerde bir tartışmaya karışan M.K. olduğunu belirledi ve bu kişi bir süre sonra suç aleti olan pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Burhan Karaduman / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com

FOTO: 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıdan hemen sonra

Kurşunlanan işyeri