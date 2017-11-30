2 Kişi Silahla Vuruldu, Bir İşyeri Kurşunlandı
- Belediye Katlı Otoparkı önünde 2 kişi tabancayla vuruldu. Hastane Caddesi’nde de bir işyerine ateş açıldı.
Malatya’da çıkan kavga olayında tabanca ile ateş açılması sonucunda 2 kişi ayaklarından yaralanırken, bir işyerine ise pompalı tüfek ile saldırıldı.
İlk olay; saat 20.40 sularında merkez Büyük Hüseyin Bey Mahallesi’nde Atatürk (Kışla) Caddesi ile Cezmi Kartay Caddesi girişinde kapalı otopark önünde oldu. Henüz sebebi bilinmeyen kavgada tabanca ile ateş açılması sonucu Y.H. (26) ve A.A. (34) adlı şahıslar ayaklarından yaralandı.
Saldırganlar bir otomobil ile olay yerinden kaçarken, yaralılar 112 acil servis ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş kovan buldu.
Olayın faili olduğu bildirilen N.I., bir süre sonra suçta kullandığı tabancayla birlikte ele geçirildi.
-İşyerine pompalı saldırı
İkinci olay ise saat 20.55 sularında meydana geldi. Hastane Caddesi girişinde eski Askerlik Şubesi civarındaki bir spor salonuna pompalı tüfek ile ateş açıldı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda işyeri isabet alırken, yere düşen 2 kartuştan birisini yanına alan saldırgan daha sonra bir taksiye binerek kaçtı.
Polis ekipleri kaçan şahsın, gündüz aynı yerde bir tartışmaya karışan M.K. olduğunu belirledi ve bu kişi bir süre sonra suç aleti olan pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Burhan Karaduman / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com
FOTO: 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıdan hemen sonra
Kurşunlanan işyeri
İsmleri nie net yazılmıyor?
mal bozuk olduktan sonra mal müdürü ne yapsın emniyet her yerde ancak herkesin başına 1 polismi dikilecek anlamıyorum sizi boş boş yorum yapıp duruyorsunuz zaten emniyetin hisleri kuvvetli kim nerde kime sıkacak önceden biliyor ama nedense önlemmi almıyor acaba .
Yine söylüyorum Malatya’da yasamak çok zor ortada me emniyet nede kural var
Bizler yazmaktan usandik. Yetkililer bir müdahele yapmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Özel hastanelerin sırtındaki sokakta silahlı çatışmalar oluyor. Biz hastamızı nasil hastaneye götüreceğiz. Şehrin merkezini 9 dan sonra kimse kullanmıyor. Iti köpeği hep yollarda. Emniyet artık herkese Her şeyi yapma özgürlüğü verip olaylar olup bittikten sonra mı olay yerine gitme kararı aldi. Yaziktir insanlar patır patir ölüyor. Yetkililer bunlari neden engellemiyor. Niye eğlence merkezleri şehrin göbeğinden kaldırılmıyor. Günahtır Her şeyin hesabi var öleceğiz.
İş polis de bitmiyor arkadaşlar yargı da bitiyor bakın polis suça karışan şahısları yakalamış bundan sonrası yardı da hapis cezası yerine tutar da denetimli serbestlik verilirse ki büyük bir ceza vermezler bence bu olaylar tabi ki yaşanır polis görevini yapmış yakalamış kanunlar cezalar caydırıcı olmazsa polisin askerin yapacağı birşey yok
Televizyondaki mafya dizileri yasaklanmalı
Çatışmalarda aynı kişilerin adları geçmektedir. Malatya maalesef suç işleme cennetine dönüşmekte yetkililerin gerekli önlemi almaları engellenmektedir.
Malatya’da polisin en iyi yaptığı iş hacizli araç yakalayıp yediemin deposuna teslim etmek BAŞKADA Malatya Allah’a emanet okul servisleri evlere şenlik uyuşturucu satışımı dersin çetemi dersin yok yok sorsan polise yetki nasıl Bİ yetki geç o işi kanunlar yeterli gerçekten idarecileri işinin ehli olsa temiz Malatya yakındır başta sorumlu valimiz ve emniyet müdürümüzdür
Kardes bunlar niye maaş alıyor diyosun da sen bunu gidip belediye başkanına valine diyeceksin versinler yetkiyi onlarda gerekeni yapar en ufak seydé maaş demeyin maaşı fazla buyuyosan git sende Polis ol adam alıyorlar Patır patir zengin olursun.
Allah aşkına güzel malatya ne hale geldi, eline bıçak tüfek alan kendisini birşey zannediyor, uyuşturucu almış başını gitmiş, bir memur olarak hangi hayallerle geldim, şimdi biran evvel gitmek istiyorum, iyi insanlara lafım yok fakat yolda isyemiyerek birine çarpsan kavga gözgöze gelsen kavga, olan iyi insanlara oluyor malatya nın adı çıkıyor yazık değilmi bu güzelim şehire Allah hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın…
Burhan Karaduman TEXAS dan bildirdi(!)
Emineyet nerede kardeşim… Herkes kendi adeletini savunuyo bunlar niye maas aliyo…