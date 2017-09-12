Silahlı Saldırıda 2 Kişi Yaralandı

İstiklal Mahallesi Taşangil Sokakta meydana gelen olayda, bir kişinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu biri kadın iki kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga sırasında, 25 yaşlarındaki bir şahsın açtığı ateş sonucu biri kadın 2 kişi vuruldu. Yaralılar, Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan saldırganın kimliğinin belirlenmesine ve yakalanmasına çalışıyor.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi