Silahlı Saldırılar Sürüyor… Valiliğe Az Kaldı!

EĞLENCE MERKEZİNDEN SONRA BİR SİLAHLI SALDIRI DAHA.. Artık şehir merkezinde korku ve tedirginlik vermeye başlayan silahlı saldırganların yakalanması ve ruhsatsız silahların ele geçirilmesi yetmiyor. Rast gele seyir halindeki otomobilden ateş açanlar, gece işyerine pompalı ile saldıranlar, yakalandıktan sonra serbest kalıyor ve elini kolunu sallaya sallaya gezmeye devam ediyor.

Bir önceki gece ana caddedesi bir eğlence yerinin yaylım ateşine tutulmasından ardından en son, Çarşamba günü akşama doğru Malatya Valiliğine yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan sokağın içinde iki grup arasındaki kavgada tabanca kullanılırken, şans eseri olayda kimse yaralanmadı, ancak, vatandaşlar korku ve panik yaşadılar. Malatya’da son 2 ayrı silahlı olaya karışan toplam 4 şüpheli ise polis tarafından yakalanarak sevk edildikleri Adliyede serbest kaldılar.

Son olay Valilik arkasında İzzetiye Mahallesi Kainat Sokakta Hasan Varol Ortaokulu yakınında meydana geldi. Bölgede esnaf olmayan ve kim oldukları belirlenemeyen iki grup arasında çıkan kavga esnasında tabanca ile ateş açıldı.

İki tarafta tabanca ile ateş açılmasından sonra iki ayrı araç ile bölgeden kaçtılar.

Tabanca ile ateş açılması esnasında bir işyerini camı isabet alırken, vatandaşlar ise korku ve tedirginlik yaşadılar.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi ve kaçan şahısların belirlenmesine ve yakalanmasına başlandı.

Olay bölgesinde 3 ayrı noktada toplam 8 adet boş kovan bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-EĞLENCE MERKEZİNE SIKANLAR SERBEST KALDI

Salı gecesi de Kışla Caddesi üzerinde bir eğlence merkezine pompalı tüfeklerle saldıran 2 şüpheli yakalandıktan sonra serbest kaldı.

Olay, 13 Mart Salı günü gece saat 23.45 sıralarında Atatürk (Kışla) Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence merkezinin önünde meydana geldi. Akşam saatlerinde eğlence merkezine gelerek burada eğlenen 2 arkadaş, daha sonra gece tekrar beraberlerinde pompalı tüfeklerle gelip işyerine yaylım ateş açtılar. Saldırganlar daha sonra kaçtılar.

Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda olay yerinde 16 boş tüfek kartuşu bulunurken, Y. K. ve K. E. adlı saldırganlar yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın ardından Adliyeye sevk edilen Y. K. ve K. E. adlı şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-RASTGELE SIKANLAR DA SERBEST KALDI

3 gün önce kent merkezinde hareket halindeki otomobilden tabancayla ateş açarak ev, işyeri ve otoya isabet ettiren şahıslar, kimseyi vurmadan yakalandılar, ancak serbest kaldılar.

Olay, 11 Mart Pazar günü saat 20.45 sıralarında meydana gelmişti. Cevherizade Mahallesi’nden Hasanbey yönüne doğru gitmekte olan bir otomobilden, çevreye tabancayla ateş açıldı. Büyük paniğe yol açan olayın polise bildirilmesi üzerine, resmi ve sivil çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan otomobil, Şeyh Bayram Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde durdurulabildi. Otomobildeki F.A. ve R.U. adlı şüpheliler gözaltına alınırken, olayda kullanılan 1 adet tabanca da ele geçirilmişti.

Şahısların alkollü oldukları, otomobilin geçtiği güzergahtaki bazı ev, işyeri ile bir otonun isabet aldığı belirlenirken, olayda vatandaşlardan vurulan olmaması büyük şans olarak değerlendirildi.

Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlanan F.A. ve R.U. sevk edildikleri adli makamlarca serbest kaldılar.

Silahlı saldırıların yoğunlaşması, polisiye tedbirlerin, olay faillerinin serbest bırakılması nedeniyle caydırıcı olmaktan çıkıp etkisiz kalırken, vatandaşlar, Malatya kent merkezi olan Valilik Konağı’nın hemen çevresinde artan olaylar üzerine “Böyle giderse sıra Valilik binasına geldi.. Saldırıya uğrayan eğlence yeri Valiliğe 200 metreydi, İzzetiye Mahallesi’ndeki olay 100 metre mesafede.. Ateş açmadıkları bir orası kaldı.” diyerek tepki gösterdiler.

Silahların kullandığı olayların yoğunlaşması, bu sıkıntıların en son hafta sonunda Malatya’ya gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye de iletilmesine rağmen, aynı hızda sürmesinin, polis ve Adli makamlar arasında olayları caydırmaya yönelik önlem alınması, koordinasyon sağlanmasının aciliyetini ön plana çıkardı. İl Güvenlik Kurulu’nun, bu konuyu acil olarak gündemine alması gerektiği bildiriliyor.

-3 GÜNDE 7 SİLAH YAKALANDI

Malatya’da son 3 gün içinde toplam 7 şüphelide 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şehir merkezindeki polisin Şok Uygulamalarında T.K., T. R., A. O., L. Y., M. M., M. Ç. ve M.Ç. adlı şüphelilerin üzerinden toplam 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com