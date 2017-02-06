‘Silahlı Suç Haritası’na Emniyet’ten İtiraz

Bireysel silahlanmaya karşı mücadelesiyle bilinen Umut Vakfı’nın 2016 yılı ‘Türkiye Silahlı Şiddet (Cinayet) Haritası’ ve açıklamasına, Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden itiraz eldi ve vakfın, 2016 yılında Malatya’da 44 silahlı şiddet olayı meydana geldiği, bunda 22 kişinin öldüğü, 37 kişinin de yaralandığı yolundaki açıklamasına karşın, 2016 yılında Malatya’da polis bölgesinde cinayet kurbanı sayısının 10 olduğu belirtildi. Jandarma bölgesinde meydana gelen olaylar konusunda ise Jandarma’dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Umut Vakfı’nın basına yansıyan verilere dayandırılarak yayınladığı haritaya göre, 2016 yılında ülke genelinde 2 bin 720 bireysel silahlı olay, ulusal ve yöresel medyaya yansıdı. Bu olaylarda, 2 bin 56 kişi öldü, bir kısmı ağır bin 961 kişi de yaralandı. Doğu Anadolu Bölgesi’ne ilişkin değerlendirmede de, “Doğu Anadolu bölgesinde, Malatyalılar belki yine tepki gösterecek, ama 2016 yılında da en çok olayın olduğu yer Malatya… Malatya’da 2016 yılında 44 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bölgede 26 olayla Elazığ Malatya’yı izliyor…” ifadesi yeralmıştı.

Vakfın bu açıklamasına karşın, Emniyet Müdürlüğü Malatya’da 2016 yılında “polis sorumluluk bölgesi”nde 10 cinayetin işlendiğini bilirdi ve şu açıklamayı yaptı:

“03.02.2017 tarihinde internet, yerel görsel ve yazılı basında yayınlanan Umut Vakfının paylaşımına atıfta bulunularak 2016 yılı, “Türkiye silahlı şiddet (cinayet) haritası” nı yayınladı. Basına yansıyan verilere dayandırılarak yayınlanan haritaya göre, 2016 yılında 2 bin 720 bireysel silahlı olay, ulusal ve yöresel medyaya yansıdı. Bu olaylarda, 2 bin 56 kişi öldü, bir kısmı ağır bin 961 kişi de yaralandı. Silahlı olayların en çok yaşandığı il 2016’da da İstanbul oldu. Malatya, 44 silahlı şiddet olayıyla, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki iller arasında ilk sırayı aldı.” şeklindeki ifadelerle İlimizde yayınlanan yerel bir internet haber sitesinde “Malatya ‘Silahlı Şiddet’te Doğuda İlk Sırada” manşetiyle yer aldığı, haber içeriğinde ise “2016 yılında Malatya’da ateşli silah kullanılan 44 olayda 22 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi de yaralandı.” bilgisi olduğu görülmüştür.

Malatya İlimizde Polis Sorumluluk Bölgesinde “Ateşli Silah ve Kesici Alet Neticesi” ölümlü olay sayısının 2014 yılı içerisinde (13), 2015 yılı içerisinde (16), 2016 yılı içerisinde ise (10) olup, ayrıca tüm bu olaylar aydınlatılarak olay failleri Adli Makamlara tevdi edilmiştir. İstatistiklere bakıldığında Polis Teşkilatının olayları aydınlatmada başarılı olduğu anlaşılmaktadır.

Malatya İlimiz, konumu itibariyle son yıllarda artan bir oranda göç alması ve nüfus hareketliliği yaşamasına rağmen her zaman huzurlu ve güvenli bir şehir olarak ön plana çıkmıştır. Bu huzur ortamının tesisi ve korunmasında vatandaş ve hizmet odaklı güvenlik hizmeti vermeyi ilke edinen Emniyet Müdürlüğümüz, çağdaş ve modern standartlar çerçevesinde halkımızın huzur ve güvenini sağlama ve sağlanan bu ortamın kararlı bir şekilde devam ettirme görevini bugüne kadar başarıyla yerine getirmiş ve bundan sonrada aynı kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.”

Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, Malatya’da son yıllarda “çok yaygınlaşan” ve bazı geceler birçok kez meydana gelen silahlı şiddet, saldırı olaylarının ve mağdurlarının sayısı hakkında herhangi bir bilgi yeralmaması dikkat çekti.

MALATYA’DAKİ OLAYLAR KONUSUNDA KAMUOYU BİLGİSİZ..

Bu arada, Malatya Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı, Malatya’da meydana gelen olayları içeren ve daha önce günlük olarak basına verilen “Vukuat Raporu”nu 3 yıldır vermiyor. Ayrıca, her yeni yılın başında bir önceki yıla ilişkin suç istatistikleri açıklamasını da artık yapmıyor. Böylece, Malatya’da hangi suçların işlendiği, kaçının failinin yakalandığı, kaçının meçhul olduğu kamuoyuna duyurulamıyor ve böylece basın yayın organlarında, cinayetler, silahlı saldırıların bazıları, büyük kavgalar gibi basının kendi imkanlarıyla duyduğu, haberleştirdiği olayların, polisin failini yakaladığı FETÖ/PDY, DEAŞ operasyonları, uyuşturucu vb. olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamalarda yeralanların haricinde hiçbir olaydan basının ve dolayısıyla kamuoyunun haberi olmuyor.

GÖRSELLER: Umut Vakfı

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