“Şimdiye Kadar Bizi Kimse Dinlemedi”

Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi her yıl 7 ile 13 Ocak arasında kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle ( GÖR-BİL ) Malatya Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulunu Kent Konseyinde ağırladı.

Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete Dernek Başkanı Aylin Arslan ve Başkan Yardımcısı Fatih Yetiş ile birlikte 17 görme engelli dernek üyesi katıldı. Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından ayarlanan servis aracıyla dernek binasından alınarak Kent Konseyi Hizmet binasına getirilen (GÖR-BİL) Dernek Yönetimi, gösterilen ilgi ve alakadan oldukça memnun kaldılar.

Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Züleyha Türksoy, öğlen yemeği ikramından sonra Kadın Meclisi çalışmaları ve görme engelli vatandaşlar için üzerine çalıştıkları projeler hakkında bilgiler verdi.

Kadın Meclisi Yürütme Kurulunda görev yapan Selma Felek, Ayşe Eroğlu, Ümit Dağılmışgül, Ayşegül İçen, Semra Özcan, Ender Susaman ve Tülay Aytekin’inde yer aldıkları etkinlikte konuşan Kadın Meclisi Başkanı Züleyha Türksoy “Beyaz baston Görme Engelliler haftasına istinaden bu programı düzenledik. Davetimizi kırmayarak icabet eden Dernek Başkanı ve Yönetim Kuruluna çok teşekkür ederiz. Hayatı sizinle paylaşmak sizin adınıza empati kanallarımızı geliştirmek ve sizinle hemhal olmak istedik. Birbirimizi anlayarak, dinleyerek, karşılıklı empati kurarak samimi bir ortam oluşmasını arzu ediyoruz. Sayın Dernek Başkanı Aylin Arslan’a, Başkan Yardımcısı Fatih Yetiş’e ve Dernek Sekreteri Gamze Yetiş’e Dernek Üyeleri: Elif Merde, Sinan Çınar, Yaşar Duran, Merve Sezer, İlknur Zengin, Gülseren Özdemir, Neziha Tosik, Fatih Yetiş, Engin Şahin, Yusuf Beyaz, Abuzer Kızıl, Mehmet Özdemir, Rıza Ağılaç, Bilge Bal, Neslihan Doğu, Ahmet Çelik, Hafız Habip İbar ve Batuhan Öksüz’e teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

“ENGELLİLER MECLİSİ SİZLERİN FİKİRLERİ DOĞRULTUSUNDA KURULACAK “

Yeşilyurt Kent Konseyi hakkında bilgiler veren Züleyha Türksoy, “ Yeşilyurt Kent Konseyi 2016 Yılında kuruldu ve yeni hizmet binasında kent sakinlerine yönelik sosyal, kültürel, eğitim ve sportif etkinlikler düzenlemektedir. Yeşilyurt Kent Konseyinde hali hazırda Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi aktif olarak çalışmaktadır. Engelliler Meclisi ve Çocuk Meclisinin de oluşturulması planlanmaktadır. Ancak Yeşilyurt Kent Konseyi olarak Engelliler Meclisinin kurulmasından önce engelli hemşerilerimizin diğer meclislerde aramızda yer almasını, birlikte çalışmayı, birlikte paylaşmayı ve yaşamayı öğrendikten sonra Engelliler Meclisinin oluşturulmasının daha uygun olacağını düşünmekteyiz. Kent Konseyleri Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğe dayalı olarak amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek üzere kurulmuştur. Kent konseyleri dil, din, ırk, düşünce farkı gözetmeden hemşerilik bilinciyle herkesin kendini ait hissettiği ve fikirlerini, projelerini rahatlıkla paylaştığı kenti yerelde birlikte yönlendireceğiniz bir oluşumdur”dedi.

“HATIRLANMAK VE BİRLİKTE YAŞAMAYI ÖĞRENMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU “

Malatya Devlet Hastanesinde Psikolog olarak çalışan ( GÖR-BİL ) Dernek Başkanı Aylin Arslan ise konuşmasında “Hatırlanmak ve birlikte yaşamayı öğrenmek güzel bir duygu. Bugün burada gördüğünüz gibi engelli kardeşlerimizin büyük bir çoğunluğu %100 görmez değiller. Engellilik oranları %50’lerden başlayıp % 100’e kadar gitmektedir. Arkadaşlarımızdan devlet dairesinde veya özelde çalışanlar olsa da büyük bir çoğunluğu çalışamamaktadır” dedi.

DERNEK BAŞKANI, GÖRME ENGELLİLERİN SORUNLARINI ANLATTI

Görme Engelli vatandaşların yaşadıkları sorunlardan bahseden Aylin Arslan, “ Biz görme engelliler beyaz bastonlu veya bastonsuz bu kentte çok zorlanmaktayız. Kaldırımlar görme engellilere göre dizayn edilmediği gibi kaldırım rampası önüne park edilen araçlar bizleri daha da engellemektedir. Vatandaşlarımız bu konuda çok duyarsızlar. Kaldırım kenarlarına konulan kale suru gibi kenarlıklar bizlerin düşmesine sebebiyet vermektedir. Az gören görme engelli beton rengini, camı algılayamamaktadır. Özellikle zıt renklerin (siyah beyaz gibi) cam kapılarda ve kaldırım kenarlarında kullanılması siyah şeritlerle daha belirginleştirilmesi bizlerin yaralayan kazalar yaşamamıza engel olacaktır. Kaldırımlarda ki sarı bantlar özellikle şehir merkezinde kırık döküktür ve bina girişlerine kadar sizi götürmez. Bunların onarılması ve tüm şehrin bu sarı bantlarla ağ haline getirilmesini talep etmekteyiz. Asansörlerde sesli sinyalizasyonlar yoktur. Merdiven basamaklarına kaymaz siyah bantlar yapıştırılması hem kayarak düşmemize engel olacaktır hem de siyah zıt renk ile basamağı fark etmemiz sağlanacaktır. Bulanık gören arkadaşlarımız Belediye otobüslerinde çok sıkıntı çekmektedir. Otobüs duraklarında beklerken otobüslerde nerenin otobüsü olduğunu yazan led ışıklı yazıları bizim arkadaşlarımız algılayamamakta, tamamını led ışıklı bir levha olarak görmektedir. Tanımadığı insanlardan yardım istemek de güvenli bir yol olmadığından ya led yazıyı okuyamadığı için otobüsü kaçırmakta yada yanlış güzergaha binmektedirler. Tüm belediye otobüslerinde ve trambüslerde durak yerlerini bildiren sesli sinyalizasyon sistemi olduğu halde şoförler bu sinyalizasyonu çalıştırmamaktadır. Bunu özellikle talep etmekteyiz. Var olan sistem lütfen çalıştırılsın”şeklinde konuştu.

“ENGELLİLERE DAVRANIŞ EĞİTİM MÜFREDATINA KONULMALI”

Arslan konuşmasının sonunda önerilerde bulunurken, “ Kaynaştıran ve topluma entegrasyona dair programlar talep etmekteyiz. Bizi tanımak için bizimle bir şeyler paylaşılsın. Birlikte bir yolculuk yapılabilir, piknik yapılabilir, organizasyonlar düzenlenebilir. Milli Eğitim müfredatı içine engellilere nasıl davranılması gerektiği konusunda eğitim konulmalıdır. Her şey eğitimle çözülebilir. Bunun küçük yaşlarda olması daha önemlidir. “Hepimiz bir engelli adayıyız” sözü bizi incitmektedir. Şükretmek için bir organın kaybına gerek yoktur. Bizleri kendilerine şükretmek için kullanmaları veya bizlere yardım ederken Allah’tan sevap kazanmak adına size Allah rızası için yardım ediyoruz demeleri kendileri farkına varmasa da bizi çok rencide etmektedir. Kullanılan dilin daha özenli ve insani olmasını talep etmekteyiz. Bizim adımıza empati yaptığını iddia eden bazı insanlar gözlerine siyah bant takarak veya karanlık koridorlarda yürümeye çalışarak empati yapamazlar, 5 dakika sonra gözündeki o bandı çıkaracağını bilen kişi sadece tiyatro oynar buna empati denmez. Bu tarz şeylerde aslında bize samimiyetsiz geliyor” dedi.

“HACI UĞUR POLAT BAŞKANIMIZIN BİZE YAKLAŞIMI ÇOK İYİ, TEŞEKKÜR EDERİZ”

Aylin Arslan, konuşmasının sonunda, “ Yeşilyurt Belediye Başkanı Sayın Hacı Uğur Polat’ın görme engellilere yaklaşımını çok takdir ediyoruz. Görme Engelli Futbol Derneğine dernek yeri ve tefrişatı, spor sahası ve sporcuların her tür ihtiyacı karşılanmaktadır. Kendilerine desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz.”dedi.

Aylin Arslan’ın konuşmasından sonra söz alan diğer dernek üyeleri, engellilik oranları, eğitim durumları, çalışıp çalışmamaları, medeni durumları ve becerileri hakkında düşüncelerini dile getirdiler.

“ŞİMDİYE KADAR KİMSE BİZİ DİNLEMEMİŞTİ”

Yusuf Beyaz adlı dernek üyesi “Böyle bir program hazırladığınız için çok teşekkür ederiz şimdiye kadar kimse bizi dinlememişti,bu ilk oluyor. Belirli günlerde 300-500 kişilik salonlarda hiç söz hakkı verilmeden dakikalarca protokolü dinleyip bir yemek yedirilerek gönderildik. Bundan sonra daha da anlaşılacağımızı ümit ediyoruz” derken diğer dernek üyeleri de “ Hiç sıkılmadan üç saattir bu masadayız, çok memnun olduk keyif aldık bu ortamı hazırlayanlara teşekkür ederiz” diye konuştular.

Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından hazırlanan hediye paketleri Kadın Meclisi Başkanı Züleyha Türksoy ve Yürütme Kurulu Üyeleri tarafından ( GÖR-BİL) Dernek Üyelerine takdim edildi.

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