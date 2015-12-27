‘Sınav Kaygısı’ Anlatıldı



İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3. Sınıf öğrencileri tarafından, “Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi’ kapsamında Türk Telekom İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik konferas verildi.



‘Az Kaygı, Çok Başarı Projesi’ adıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Türk Telekom İlköğretim Okulu 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine, İnönü Ünivcersitesi Öğretim Görevlisi Yağmur Ulusoy Doğmuş tarafından “Sınav Kaygısı ve Başatme Yolları’ konusunda bilgiler aktarıldı. Etkinlik, öğretim elamanı Münir Şahin koordinatörlüğünde, öğrenciler Fatma Kocakoğlu, Nur Özgökçe ve Murat Pala tarafından organize edildi.

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