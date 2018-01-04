Sincik Yolu Ulaşıma Açıldı
Adıyaman Sincik-Malatya Karayolu kar yağışı nedeniyle kapanınca bir araç mahsur kaldı.
Yolcu taşımacılığı yapan minibüs kar yağışı nedeniyle kapanan Sincik Malatya karayolunun Geçitli ile Arıkonak köyü arasındaki kısmında mahsur kaldı. Karayolları 87. Şube Şefliği ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonunda yolu trafiğe açarak, mahsur kalan aracı kurtardı.
Karayolu ekiplerinin kar temizleme çalışmalarını tamamladığı ve yolu trafiğe açtığı öğrenildi.
Adıyaman, iha
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